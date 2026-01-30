Tereos cède une usine au Brésil

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le géant sucrier français Tereos (Béghin Say, La Perruche) a annoncé vendredi un projet de cession à l'entreprise brésilienne Viralcool d'une de ses usines au Brésil, "afin de renforcer sa compétitivité".

Le groupe coopératif, tombé dans le rouge au premier semestre de son exercice décalé face à la baisse des prix du sucre, souhaite réorganiser ses activités canne à sucre au Brésil autour de ses cinq autres usines, ce qui permettrait "une meilleure optimisation industrielle, agricole et logistique ainsi que le renforcement de sa structure de capital", explique-t-il dans un communiqué.

L'usine, dont la cession reste soumise à l'approbation du conseil administratif de défense économique brésilien, serait le site d'Andrade (région de Ribeirão Preto, sud-est).

Cette vente, dont le montant n'a pas été divulgué, serait accompagnée de la cession de 2 millions de tonnes de canne à sucre.

Tereos, présent au Brésil depuis plus de 25 ans, indique y être le second producteur de sucre. Cette activité a représenté 40% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) consolidé pour l’exercice 2024/2025, et est "l’un des piliers stratégiques de sa diversification", souligne le groupe.

Tereos, qui compte 38 sites industriels (en incluant Andrade), est implanté dans 14 pays, principalement en France. Il compte plus de 10.000 coopérateurs.