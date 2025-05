Tenu en échec par Leipzig, le Bayern devra attendre pour être officiellement champion

Le premier titre se fait attendre pour Harry Kane.

L’équation était simple pour le Bayern ce samedi après-midi : en cas de succès sur la pelouse de Leipzig, le titre de champion d’Allemagne reviendrait à la bande de Vincent Kompany. Les plans des Munichois ont longtemps été perturbés par une équipe de Leipzig qui a tout bien fait pendant une grosse mi-temps avant de baisser pavillon en seconde (3-3). Benjamin Šeško et Lukas Klostermann avaient permis aux locaux de rêver, puis le Bayern s’est réveillé au retour des vestiaires : Eric Dier a relancé les siens sur corner, Michael Olise a profité de grossières errances défensives adverses pour égaliser dans la foulée et Joshua Kimmich a cru offrir le but du titre, d’un boulet de canon, à son équipe. Mais Yussuf Poulsen a glacé les Bavarois au bout du bout de la partie, d’un joli piqué. Voilà le Rekordmeister désormais avec provisoirement neuf points d’avance sur son dauphin, le Bayer Leverkusen, qui n’a pas encore joué, mais ne peut déjà plus raisonnablement croire au titre, puisque le Bayern compte aujourd’hui +61 au goal-average , contre +31 pour Leverkusen. Côté Leipzig, c’est un point bienvenu dans la course à la Ligue des champions, même si les gars de Zsolt Löw restent pour l’heure cinquièmes.…

AL pour SOFOOT.com