Tennis/US Open -Carlos Alcaraz, tenant du titre, éliminé en quarts de finale par Ben Shelton

(Actualisé avec détails)

L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro trois mondial et tenant du titre à l'US Open, a été éliminé en quarts de finale du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, s'inclinant en cinq sets après 4h28 de jeu face à l'Américain Ben Shelton (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7)), la tête de série numéro huit.

La rencontre, conclue à 3h33 du matin heure locale mercredi, est devenue le match s'étant achevé le plus tard dans l'histoire du tournoi.

Cette victoire permet à Ben Shelton de se qualifier pour les demi-finales, où il affrontera son compatriote Frances Tiafoe, assurant la présence d'un Américain en finale et ravivant les espoirs d'un premier titre masculin américain en Grand Chelem depuis la victoire d'Andy Roddick à l'US Open de 2003.

Carlos Alcaraz rejouait pour la première fois depuis plusieurs mois à l'US Open - déjà marqué par le forfait pour blessure avant le début du tournoi du numéro un mondial Jannik Sinner - en raison d'une blessure au poignet qui l'a tenu éloigné des courts.

L'Espagnol, septuple vainqueur en Grand Chelem à seulement 23 ans, restait sur un bilan de 13 victoires pour aucune défaite contre des Américains dans les tournois majeurs.

Après avoir remporté un premier set très disputé, Carlos Alcaraz a multiplié les fautes directes et s'est retrouvé mené deux manches à une. Il est néanmoins parvenu à arracher la tenue d'un cinquième set, avant de céder au super jeu décisif au beau milieu d'un public new-yorkais acquis à la cause de Ben Shelton.

"Perdre un match aussi serré après quatre heures et demie de jeu n'est jamais agréable", a déclaré Carlos Alcaraz. "Mais il faut prendre du recul. Nous avons produit un tennis exceptionnel."

Dans le haut du tableau, l'Allemand Alexander Zverev, le numéro deux mondial qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros cette année, affronte le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 70e mondial, pour une place en demi-finale.

L'autre quart de finale de cette partie du tableau oppose le Russe Karen Khachanov au Belge Alexander Blockx.

(Shrivathsa Sridhar à New York, Version française Benoit Van Overstraeten et Aleksandra Kret)