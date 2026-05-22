Tennis-Sabalenka vise son premier sacre à Roland-Garros

Numéro un mondiale sans discontinuer depuis octobre 2024, Aryna Sabalenka court toujours après un premier titre à Roland-Garros - un an après sa finale manquée face à l'Américaine Coco Gauff - mais n'aborde pas en pleine confiance la 125e édition, qui s'ouvre dimanche.

La Biélorusse de 28 ans avait disputé l'an passé sa première finale sur la terre battue parisienne après avoir notamment écarté la quadruple lauréate Iga Swiatek en demi-finales.

Mais malgré le gain du premier set, Aryna Sabalenka avait été renversée par Coco Gauff (6-7, 6-2, 6-4), passant complètement à côté de son match et multipliant les fautes directes.

Après un début de saison remarquable sur dur, sa surface de prédilection, lors duquel elle a joué la finale de l'Open d'Australie et remporté le WTA 500 de Brisbane ainsi que les WTA 1000 d'Indian Wells et Miami, la quadruple lauréate en Grand Chelem a semblé en difficulté sur terre battue.

"J'ai eu du mal physiquement au début de la saison sur terre battue", a-t-elle reconnu. "Mais maintenant, je me sens à 100%. J'ai bien récupéré."

Battue en quarts de finale à Madrid, elle a été éliminée dès le troisième tour à Rome.

"Je pense qu'on est toutes là pour une raison. Peu importe si je n'ai pas joué beaucoup de matches sur terre battue, je sais comment jouer sur cette surface", a-t-elle déclaré vendredi en conférence de presse. "Et tout ce qui compte, c'est d'être en bonne santé physiquement et mentalement."

"Tout ce que je peux dire, c'est que je suis prête à me battre et, évidemment, j'espère faire un tout petit peu mieux que l'année dernière."

La double lauréate de l'Open d'Australie (2023 et 2024) et de l'US Open (2024 et 2025) sera opposée au premier tour à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro, 51e mondiale.

Placée dans la partie haute du tableau grâce à son statut de tête de série n°1, Aryna Sabalenka a une route relativement dégagée devant elle avant d'éventuelles retrouvailles en demi-finales face à Coco Gauff.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)