Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"

Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs.

Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône du tennis Billie Jean King et son compatriote américain Bobby Riggs en 1973, un moment décisif pour le tennis et pour la lutte en faveur de l'égalité dans le sport.

Quelque 90 millions de téléspectateurs dans le monde entier avaient regardé Billie Jean King décrocher une victoire sans appel à l'Astrodome de Houston.

Âgé de 55 ans à l'époque, Bobby Riggs avait battu l'Australienne Margaret Court quatre mois plus tôt avant que Billie Jean King, âgée de 29 ans, ne s'impose.

En 1992, l'octuple vainqueur en Grand Chelem Jimmy Connors, alors âgé de 40 ans, avait battu Martina Navratilova, alors âgée de 35 ans et lauréate de 18 tournois du Grand Chelem.

"J'ai beaucoup de respect pour Billie Jean King et pour ce qu'elle a fait pour le tennis féminin", a déclaré Aryna Sabalenka, victorieuse à quatre reprises en Grand Chelem, dans un communiqué. "Je suis fière de représenter le tennis féminin et de participer à cette version moderne du match emblématique de la bataille des sexes."

Nick Kyrgios, désormais 652e joueur mondial, n'a disputé que cinq matches cette année depuis son retour d'une grave blessure au poignet qui l'a empêché de jouer pendant 18 mois. Il avait déclaré en septembre qu'il pourrait facilement battre Aryna Sabalenka.

Interrogée sur les commentaires de l'Australien lors de son parcours jusqu'au titre à l'US Open, la Biélorusse de 27 ans a déclaré qu'elle était impatiente de prouver le contraire à son futur adversaire.

"J'ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais ne vous y trompez pas, je suis prête à jouer mon meilleur tennis", a-t-elle déclaré.

L'Australien de 30 ans a atteint son meilleur classement en simple en 2016 (13e) et a également atteint la finale de Wimbledon en 2022.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)