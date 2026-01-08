Tennis: Sabalenka manquera des tournois en 2026 pour privilégier sa santé

Tournoi international de tennis de Brisbane

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a annoncé jeudi qu'elle continuerait à manquer quelques tournois en 2026 plutôt que de mettre sa santé en danger ‍au cours d'une "folle" saison, malgré les risques de sanctions de la part de la WTA.

Le règlement WTA impose aux meilleures joueuses de participer aux quatre tournois du Grand Chelem, aux 10 tournois WTA 1000 et aux ‌six tournois WTA 500. Dans le cas contraire, les sanctions vont d'une déduction de points au classement à des amendes.

En 2025, Aryna Sabalenka n'a participé qu'à trois tournois WTA 500 - ​Brisbane, Stuttgart et Berlin -, ce qui a fait d'elle l'une des joueuses les mieux classées, avec ⁠la numéro deux mondiale Iga Swiatek, à se voir retirer des points.

À la question de savoir si elle changerait ses plans pour 2026, la quadruple lauréate en ⁠Grand Chelem a répondu : "la saison est ‍vraiment folle, et ce n'est pas bon pour nous tous, car il ⁠y a tellement de joueurs qui se blessent."

"Les règles sont assez délicates en ce qui concerne les tournois obligatoires, mais je vais quand même sauter quelques épreuves afin de protéger mon corps, car j'ai ​eu beaucoup de mal la saison dernière", a déclaré la Biélorusse après avoir battu Sorana Cirstea en huitièmes de finale du WTA 500 de Brisbane.

"Même si les résultats ont été très constants, j'ai joué certains ⁠tournois en étant complètement malade ou en étant très épuisée d'avoir trop joué. Cette ​saison, nous allons essayer de gérer cela un peu mieux, même s'ils ​vont m'infliger une amende à ​la fin de la saison."

"Mais c'est difficile à faire. Vous ne pouvez pas sauter mille événements. C'est vraiment ​délicat, et je pense que c'est fou ce ⁠qu'ils font. Je pense qu'ils ne font que suivre leurs intérêts, mais ils ne se concentrent pas sur notre protection", a-t-elle ajouté.

La Polonaise Iga Swiatek avait elle aussi annoncé, à l'automne dernier, qu'elle songeait à ne pas participer à tous les tournois obligatoires pour se préserver.

Les circuits masculin et féminin ont suscité des critiques ‌en raison de leurs saisons longues de 11 mois, et notamment lors de la tournée asiatique en fin d'année où les blessures ont été nombreuses.

En septembre, la WTA a déclaré à Reuters que le bien-être des athlètes était une priorité absolue et qu'elle avait écouté les avis sur le calendrier afin d'améliorer la structure du circuit et d'augmenter les compensations.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version française Vincent ‌Daheron, édité par Kate Entringer)