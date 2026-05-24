Tennis/Roland-Garros-Zverev au 2e tour sans trembler, première journée difficile pour les Français

Open de France
Alexander Zverev, tête de série n°2 du tournoi, s'est facilement qualifié dimanche pour le deuxième tour de Roland-Garros lors d'une première journée du Grand Chelem parisien qui n'a pas souri aux Français.
Finaliste sur la terre battue parisienne en 2024, Alexander Zverev fait partie des joueurs espérant profiter du forfait de Carlos Alcaraz pour remporter un premier titre du Grand Chelem.
L'Allemand de 29 ans n'a en tout cas pas manqué son entrée en lice, écartant le Français Benjamin Bonzi, 95e mondial, en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) sur le court Philippe-Chatrier.
Alexander Zverev sera opposé au deuxième tour au Tchèque Tomas Machac (40e à l'ATP), vainqueur du Belge Zizou Bergs (6-4, 6-4, 6-3).
Comme Benjamin Bonzi, les cinq autres Tricolores à avoir déjà foulé l'ocre parisien dimanche se sont tous inclinés.
Pour leur premier tableau principal à Roland-Garros, Arthur Gea et Titouan Droguet ont cédé logiquement, respectivement face aux têtes de série n°13, le Russe Karen Khachanov (6-3, 7-6 (3), 6-0), et n°26, le Tchèque Jakub Mensik (6-3, 6-2, 6-4).
Kyrian Jacquet a été éliminé dès son entrée en lice pour la deuxième année d'affilée, cette fois-ci contre l'Argentin Marco Trungelliti (6-4, 6-2, 6-2).
Dans le tableau féminin, Fiona Ferro n'a pas fait le poids face à Mirra Andreeva, tête de série n°8 et demi-finaliste en 2024 (6-3, 6-3).
Clara Burel a été sortie au premier tour, comme lors de ses quatre dernières participations au Grand Chelem parisien. La Rennaise de 25 ans a été battue par l'Américaine Katie Volynets (6-3, 6-1), quelques semaines seulement après son retour à la compétition à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue en avril 2025.
Katie Volynets défiera au deuxième tour l'Ukrainienne Marta Kostyuk, prétendante à la victoire finale après son titre au WTA 1000 de Madrid et victorieuse d'Oksana Selekhmeteva (6-2, 6-3) au premier tour. L'Ukrainienne a dit après son succès avoir joué alors qu'un missile avait détruit un immeuble à proximité du domicile de ses parents, en Ukraine, quelques heures avant son entrée sur le court.
(Reportage de Vincent Daheron)
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