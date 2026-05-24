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Tennis/Roland-Garros-Zverev au 2e tour sans trembler, première journée difficile pour les Français
information fournie par Reuters 24/05/2026 à 18:20

Open de France

Open de France

Alexander Zverev, tête de série ‌n°2 du tournoi, s'est facilement qualifié dimanche pour le deuxième tour de Roland-Garros ​lors d'une première journée du Grand Chelem parisien qui n'a pas souri aux Français.

Finaliste sur la terre battue parisienne en 2024, Alexander Zverev fait partie des joueurs espérant ​profiter du forfait de Carlos Alcaraz pour remporter un premier titre du Grand Chelem.

L'Allemand de 29 ans n'a ​en tout cas pas manqué son entrée ⁠en lice, écartant le Français Benjamin Bonzi, 95e mondial, en trois sets (6-3, 6-4, ‌6-2) sur le court Philippe-Chatrier.

Alexander Zverev sera opposé au deuxième tour au Tchèque Tomas Machac (40e à l'ATP), vainqueur du Belge Zizou Bergs (6-4, ​6-4, 6-3).

Comme Benjamin Bonzi, les ‌cinq autres Tricolores à avoir déjà foulé l'ocre parisien dimanche ⁠se sont tous inclinés.

Pour leur premier tableau principal à Roland-Garros, Arthur Gea et Titouan Droguet ont cédé logiquement, respectivement face aux têtes de série n°13, le Russe Karen ⁠Khachanov (6-3, 7-6 (3), 6-0), ‌et n°26, le Tchèque Jakub Mensik (6-3, 6-2, 6-4).

Kyrian Jacquet a été ⁠éliminé dès son entrée en lice pour la deuxième année d'affilée, cette fois-ci ‌contre l'Argentin Marco Trungelliti (6-4, 6-2, 6-2).

Dans le tableau féminin, Fiona Ferro n'a ⁠pas fait le poids face à Mirra Andreeva, tête de ⁠série n°8 et demi-finaliste ‌en 2024 (6-3, 6-3).

Clara Burel a été sortie au premier tour, comme lors de ses ​quatre dernières participations au Grand Chelem ‌parisien. La Rennaise de 25 ans a été battue par l'Américaine Katie Volynets (6-3, 6-1), quelques semaines seulement après ​son retour à la compétition à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue en avril 2025.

Katie Volynets défiera au deuxième ⁠tour l'Ukrainienne Marta Kostyuk, prétendante à la victoire finale après son titre au WTA 1000 de Madrid et victorieuse d'Oksana Selekhmeteva (6-2, 6-3) au premier tour. L'Ukrainienne a dit après son succès avoir joué alors qu'un missile avait détruit un immeuble à proximité du domicile de ses parents, en Ukraine, quelques heures avant son entrée sur ​le court.

(Reportage de Vincent Daheron)

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