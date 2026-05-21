Tennis/Roland-Garros-Sinner seul au monde en l'absence d'Alcaraz

par Vincent Daheron

Depuis le 14e et dernier sacre de Rafael Nadal sur la terre battue parisienne en 2022, rarement une édition de Roland-Garros n'a paru aussi déséquilibrée que cette année, où Jannik Sinner s'avance en immense favori pour conquérir le dernier tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, en l'absence de Carlos Alcaraz, blessé.

La 125e édition des Internationaux de France, qui s'ouvre dimanche et se déroulera jusqu'au 7 juin, semble promise au numéro un mondial, vaincu l'an passé lors d'une finale épique de 5h29 face à son plus grand rival, Carlos Alcaraz, malgré trois balles de match en sa faveur.

L'édition 2026 de Roland-Garros s'est peut-être décidée le 24 avril dernier, lorsque l'Espagnol de 23 ans, double tenant du titre, a annoncé son forfait en raison d'une blessure au poignet droit survenue début avril à Barcelone.

Sans son plus grand - et seul - rival depuis plusieurs années sur le circuit, Jannik Sinner émerge naturellement comme l'immense favori. Ses récents résultats et sa forme éblouissante n'ont fait que renforcer ce statut.

L'Italien de 24 ans surfe sur une série de 29 succès consécutifs, empochant sur son passage les cinq premiers Masters 1000 de la saison. Grâce à ses victoires à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome dimanche dernier, il est devenu le deuxième joueur à remporter les neuf Masters 1000 au calendrier au cours de sa carrière après Novak Djokovic.

Il n'a concédé que trois sets au total sur la période, dont deux au tie-break.

Sur l'ocre parisien, Jannik Sinner ne visera pas seulement son premier sacre à Roland-Garros, il aura surtout l'occasion de compléter son Grand Chelem en carrière après ses deux titres à l'Open d'Australie en 2024 et 2025 ainsi que ses triomphes à l'US Open 2024 et à Wimbledon 2025.

Egalement vainqueur de deux Coupes Davis, le Transalpin n'aurait alors plus que l'or olympique à ajouter à son palmarès parmi les titres majeurs du tennis, le tout à seulement 24 ans.

DJOKOVIC, ZVEREV, MEDVEDED, FILS ?

Pour contrarier sa quête, Novak Djokovic pourrait bien, lui aussi, profiter du forfait de Carlos Alcaraz. Le Serbe de 38 ans peine ces dernières années à battre, dans le même tournoi, l'Espagnol et l'Italien.

En janvier, lors du premier Majeur de la saison à l'Open d'Australie, il avait écarté Jannik Sinner en demi-finales avant de tomber face à Carlos Alcaraz en finale.

Depuis son dernier titre en Grand Chelem obtenu à l'US Open en 2023, "Nole" échoue à ravir un 25e sacre majeur pour devancer l'Australienne Margaret Court, avec laquelle il partage le record.

Mais le triple vainqueur de Roland-Garros (2016, 2021 et 2023) vit une saison compliquée depuis sa finale perdue à Melbourne.

Éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, il a ensuite été sorti dès son entrée en lice à Rome au début du mois après avoir manqué les tournois de Miami, Monte-Carlo et Madrid pour des problèmes physiques, notamment à l'épaule droite.

"Évidemment, je vois ce qui me manque. Je ne suis pas encore tout à fait là où je voudrais être pour atteindre le plus haut niveau, pour rivaliser au plus haut niveau et pour pouvoir aller loin", disait-il après sa défaite à Rome. "La situation est ce qu'elle est. Il faut juste s'y adapter et en tirer le meilleur parti."

Derrière, les prétendants sérieux sont peu nombreux. Finaliste en 2024, Alexander Zverev court toujours après un premier titre en Grand Chelem.

Souvent à l'aise sur terre battue, l'Allemand de 29 ans a récemment atteint la finale du Masters 1000 de Madrid, perdue face à Jannik Sinner comme lors de leurs neuf dernières confrontations. À Rome, il a été éliminé en huitièmes de finale par un autre Italien, Luciano Darderi.

Au mieux quart de finaliste du Grand Chelem parisien, en 2021, Daniil Medvedev a montré quelques progrès sur terre battue, faisant même douter un peu Jannik Sinner en demi-finales à Rome.

La bonne nouvelle pourrait venir d'Arthur Fils. Forfait avant son troisième tour l'an passé et absent pour la fin de saison 2025 à partir de début août, le Français de 21 ans est revenu en pleine forme depuis le début de l'année.

Il a remporté l'ATP 500 de Barcelone, joué la finale de celui de Doha et atteint le dernier carré des Masters 1000 de Miami et de Madrid. Son état de forme sera cependant une vraie interrogation à Roland-Garros alors qu'il a abandonné dès son entrée à lice à Rome au début du mois.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)