Tennis/Roland-Garros-Sinner face à un Français au 1er tour, Boisson défie une tête de série

par Vincent Daheron

Les trois premières têtes de série masculines de Roland-Garros lanceront leur tournoi face à des Français puisque le numéro un mondial Jannik Sinner sera opposé à Clément Tabur, Alexander Zverev à Benjamin Bonzi et Novak Djokovic à Giovanni Mpetshi Perricard, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Immense favori de la 125e édition, Jannik Sinner a une route plutôt dégagée devant lui. Il pourrait affronter un autre Tricolore au troisième tour en la personne de Corentin Moutet, tête de série n°30.

Si la logique des devait être respectée, il serait opposé à Felix Auger-Aliassime en demi-finales.

De l'autre côté, Novak Djokovic figure dans une partie de tableau particulièrement dense, où il pourrait croiser la route du prodige brésilien Joao Fonseca au troisième tour, le double finaliste Casper Ruud en huitièmes puis le finaliste 2024 Alexander Zverev dans le dernier carré.

Pour son dernier Roland-Garros, Gaël Monfils a été tiré face à son compatriote Hugo Gaston. Arthur Fils, tête de série n°17, défiera également un joueur qui foulera pour la dernière fois l'ocre parisien : Stan Wawrinka, vainqueur en 2015.

Chez les dames, l'Américaine Coco Gauff entamera la défense de son titre face à sa compatriote Taylor Townsend tandis que la numéro un mondiale Aryna Sabalenka défiera au premier tour l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro.

La Française Loïs Boisson sera opposée à la Russe Anna Kalinskaya, tête de série n°22. La demi-finaliste surprise de l'an passé figure surtout dans la partie de tableau de Coco Gauff, qu'elle pourrait affronter dès les huitièmes de finale.

La tenante du titre ne pourra d'ailleurs pas retrouver Aryna Sabalenka dans une finale identique à 2025 car les deux joueuses pourront voir leur route se croiser en demi-finales.

Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, lancera son tournoi face à l'Australienne Emerson Jones. Elle pourrait défier Elina Svitolina, récente lauréate du WTA 1000, en quarts de finale.

La tête de série n°2 Elena Rybakina affrontera la Slovène Veronika Erjavec au premier tour.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)