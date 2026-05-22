Tennis/Roland-Garros-Sinner à l'assaut d'un premier titre qui lui semble promis

Jannik Sinner est inévitablement l'immense favori de la 125e édition de Roland-Garros, qui s'ouvre dimanche, en raison de l'absence de son rival et double tenant du titre Carlos Alcaraz mais surtout de sa domination outrageuse cette saison.

Le statut qui escorte le numéro un mondial ferait presque oublier sa détresse de l'an passé, lorsqu'il avait été défait par Carlos Alcaraz lors d'une finale épique de 5h29 malgré trois balles de titre en sa faveur.

"Quand je repense à ce qui s'est passé, j'en garde tout de même un très bon souvenir", a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse. "C'est un tournoi très spécial pour moi. Ça a été de mieux en mieux année après année, et nous étions très proches l'année dernière."

Cette défaite semble pourtant déjà loin. Un mois après, il avait remporté son premier Wimbledon et son début de saison 2026 dépasse presque toutes les attentes depuis ses éliminations en demi-finales de l'Open d'Australie et en quarts de finale de l'ATP 500 de Doha.

L'Italien de 24 ans surfe actuellement sur une série de 29 succès consécutifs, empochant sur son passage les cinq premiers Masters 1000 de la saison. Grâce à ses victoires à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome dimanche dernier, il est devenu le deuxième joueur à remporter les neuf Masters 1000 au calendrier au cours de sa carrière après Novak Djokovic.

Il n'a concédé que trois sets au total sur la période, dont deux au tie-break.

"Ça a été une période très longue mais positive. Je suis chanceux d'être dans cette position", a-t-il poursuivi. "Je pense que c'est toujours mieux d'être dans cette position où vous gagnez et où vous commencez à être fatigué plutôt que de vous sentir très bien mais de perdre quelques matches."

Double vainqueur à l'Open d'Australie (2024 et 2025) et lauréat de l'US Open 2024 et de Wimbledon 2025, Jannik Sinner tentera de remporter le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès déjà copieusement garni.

Il a toutefois relativisé les attentes à son sujet.

"Je suis sûr que je vais avoir des matches très, très difficiles devant moi", a-t-il estimé.

Le natif de San Candido, dans le Trentin-Haut-Adige, lancera son tournoi face au Français Clément Tabur, détenteur d'une invitation et 165e mondial. Sa partie de tableau est relativement dégagée jusqu'en demi-finales, où il pourrait affronter le Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série n°4.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)