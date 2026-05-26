Tennis/Roland-Garros-Retour sur terre pour Boisson, éliminée au 1er tour

(Actualisé avec déclarations de Boisson)

par Vincent Daheron

Loïs Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé à Roland-Garros, a été lourdement battue mardi dès son entrée en lice dans le tournoi parisien par la Russe Anna Kalinskaya, tête de série n°22, en 1h19 (6-2, 6-2).

Particulièrement attendue après son parcours en 2025, la Française de 23 ans n'a jamais semblé entrer véritablement dans son match, en grande difficulté sur son service et multipliant les fautes directes (24).

Elle se présentait sur la terre battue parisienne en net manque de confiance et de rythme, alors qu'elle n'avait repris la compétition qu'en avril après quasiment sept mois d'absence à cause de blessures.

"J'étais contente de revenir ici. J'espérais venir en meilleure condition mais ce n'était pas le cas", a-t-elle réagi une heure plus tard en conférence de presse, les yeux humides.

Loïs Boisson devrait perdre de nombreuses places au classement WTA puisqu'elle devait 'défendre' ses points acquis il y a un an lors de son exploit, tandis qu'Anna Kalinskaya jouera sa compatriote Alina Korneeva au deuxième tour.

"C'était une très bonne bataille, c'est une superbe joueuse", a déclaré Anna Kalinskaya sur le court à propos de son adversaire. "Je sais qu'elle était blessée, mais je suis sûre qu'elle va revenir."

Loïs Boisson a complètement manqué son entame de match en concédant un double break d'entrée. Il a fallu attendre son quatrième jeu de service pour qu'elle remporte sa mise en jeu. Mais il était déjà trop tard, puisque la première manche a filé en 34 minutes.

La 43e joueuse mondiale n'est jamais parvenue à redonner au court Suzanne-Lenglen l'espoir qu'un renversement de situation était possible. Pis, elle a été breakée d'entrée lors de la seconde manche.

"REGRETS"

Si elle a bien réussi à débreaker dans la foulée, la Tricolore a une nouvelle fois cédé son service dans le jeu suivant.

Anna Kalinskaya a enfoncé le clou en prenant un double break d'avance dans le septième jeu du deuxième set afin de servir pour le match. La Française a alors laissé apparaître à plusieurs reprises sa frustration palpable.

La Russe de 27 ans a eu beaucoup de mal à conclure dans un dernier jeu long de 14 minutes, mais a finalement clos l'affaire sur sa cinquième balle de match.

Depuis son parcours jusqu'en demi-finales de la dernière édition, alors qu'elle n'était que 361e mondiale et invitée par les organisateurs, Loïs Boisson a vécu une année très compliquée.

Tout de même lauréate un mois plus tard de son premier tournoi sur le circuit au WTA 250 d'Hambourg (Allemagne), elle a mis fin à sa saison fin septembre puis retardé son retour à la compétition en 2026.

D'abord touchée au quadriceps, Loïs Boisson a surtout été écartée des terrains en raison d'une blessure à l'avant-bras droit et d'erreurs de diagnostic qui ont étiré son absence.

Avant Roland-Garros, elle n'avait remporté qu'un match cette saison, lors du WTA 500 de Strasbourg, après ses défaites au premier tour des WTA 1000 de Madrid et Rome ainsi qu'au WTA 125 de Parme (Italie), sur le circuit secondaire.

"Je n'étais pas prête, j'aurais pu être beaucoup mieux s'il ne s'était pas passé tout ça", a-t-elle dit mardi, ajoutant avoir "beaucoup" de regrets.

"Je sais que j'arrive à Roland avec très peu de rythme avec toutes ces blessures. Il est là, le regret, de ne pas arriver à rester en bonne santé."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)