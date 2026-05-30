Tennis/Roland-Garros-Parry surprend Anisimova et rejoint son premier 8e de finale en Grand Chelem

(Actualisé avec déclarations Parry)

Diane Parry, dernière Française dans le tableau féminin de Roland-Garros, s'est qualifiée samedi pour son premier huitième de finale en Grand Chelem grâce à sa victoire surprise contre l'Américaine Amanda Anisimova, sixième joueuse mondiale, au terme d'un super tie-break (6-3, 4-6, 7-6 (3)).

La Française de 23 ans a signé un petit exploit sur le court Philippe-Chatrier en écartant une double finaliste en Majeur (Wimbledon et US Open 2025), également demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2019.

"Je suis extrêmement heureuse, c'était un énorme objectif, pour moi, d'être capable d'arriver en deuxième semaine de Grand Chelem", a-t-elle réagi sur France TV. "De pouvoir le faire ici à la maison, c'est que du bonheur. J'espère que ce n'est pas fini et que ça va encore continuer."

Menée 3-1 dans le premier set, Diane Parry a gagné cinq jeux consécutifs pour s'offrir la première manche sur sa troisième opportunité. Après un échange de breaks au coeur du set suivant, elle a cédé sa mise en jeu au pire moment pour permettre à la tête de série n°6 d'égaliser à une manche partout.

Dans un troisième set haletant, la Française pensait avoir fait le plus dur en réussissant le premier break dans le septième jeu, avant d'être débreakée dans la foulée. Plus solide mentalement, elle a fait la course en tête dans le super tie-break, scellant sa victoire sur sa première balle de match après 2h44 de jeu.

"Je savais qu'il fallait s'accrocher, être à la recherche de chaque opportunité, de les saisir quand je pouvais", a-t-elle expliqué à sa sortie du court.

Grâce à la deuxième victoire de sa carrière contre une joueuse du top 10 mondial, Diane Parry permet à la France de compter une représentante féminine en deuxième semaine de Roland-Garros pour la troisième édition d'affilée.

La 92e joueuse mondiale aura un vrai coup à jouer au prochain tour face à la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), étonnante huitième de finaliste pour sa première participation à Roland-Garros.

(Rédigé par Vincent Daheron)