Tennis/Roland-Garros-L'Ukrainienne Kostyuk qualifiée après qu'un missile tombe près de chez ses parents

Open de France
par Shrivathsa Sridhar
L'Ukrainienne Marta Kostyuk n'a fait qu'une bouchée dimanche d'Oksana Selekhmeteva (6-2 6-3) au premier tour de Roland-Garros, quelques heures seulement après qu'un missile est tombé à 100 mètres du domicile de ses parents.
"Je suis incroyablement fière de moi aujourd’hui", a déclaré la 15e joueuse mondiale, en larmes, lors de son interview sur le court.
"Je pense que c'était l'un des matches les plus difficiles de ma carrière. Ce matin, à 100 mètres de la maison de mes parents, un missile a détruit un immeuble. Ce fut une matinée très difficile pour moi."
Récemment lauréate du WTA 250 de Rouen et surtout du WTA 1000 de Madrid, Marta Kostyuk a porté à 12 son nombre de victoires consécutives sur terre battue.
Kyiv et ses environs ont été touchés dimanche par des centaines de drones et de missiles dans l'un des bombardements les plus intenses depuis le début la guerre déclenchée il y a plus de quatre ans par Moscou.
"Je ne savais pas comment ce match allait se terminer. Je ne savais pas comment j’allais gérer cela. Je ne veux pas parler de moi aujourd’hui. Je suis très heureuse d’être au deuxième tour, mais toutes mes pensées et tout mon coeur vont au peuple ukrainien aujourd’hui."
La joueuse de 23 ans, l'une des nombreuses prétendantes à la coupe Suzanne-Lenglen dans un tableau féminin très ouvert, a été l’une des plus virulentes opposantes à la guerre ces dernières années.
"Mon plus grand exemple, c’est le peuple ukrainien", a-t-elle ajouté.
"Je me suis réveillée ce matin et j’ai vu tous ces gens qui se sont levés et ont continué à vivre leur vie, à aider ceux qui en ont besoin. Je savais qu’il y aurait beaucoup de drapeaux ukrainiens ici, et que de nombreux Ukrainiens viendraient nous soutenir."
L'adversaire de la tête de série n°15, Oksana Selekhmeteva, est née en Russie mais a été naturalisée espagnole avant Roland-Garros.
Marta Kostyuk affrontera l'Américaine Katie Volynets au deuxième tour.
(Shrivathsa Sridhar à Paris, version française Vincent Daheron)
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