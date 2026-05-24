Tennis/Roland-Garros-L'Ukrainienne Kostyuk qualifiée après qu'un missile tombe près de chez ses parents

Open de France

par Shrivathsa Sridhar

L'Ukrainienne Marta Kostyuk ‌n'a fait qu'une bouchée dimanche d'Oksana Selekhmeteva (6-2 6-3) au premier tour de Roland-Garros, ​quelques heures seulement après qu'un missile est tombé à 100 mètres du domicile de ses parents.

"Je suis incroyablement fière de moi aujourd’hui", a déclaré la 15e joueuse mondiale, ​en larmes, lors de son interview sur le court.

"Je pense que c'était l'un des matches les plus difficiles ​de ma carrière. Ce matin, à 100 ⁠mètres de la maison de mes parents, un missile a détruit un ‌immeuble. Ce fut une matinée très difficile pour moi."

Récemment lauréate du WTA 250 de Rouen et surtout du WTA 1000 de Madrid, Marta ​Kostyuk a porté à ‌12 son nombre de victoires consécutives sur terre battue.

Kyiv et ⁠ses environs ont été touchés dimanche par des centaines de drones et de missiles dans l'un des bombardements les plus intenses depuis le début la guerre déclenchée il ⁠y a plus ‌de quatre ans par Moscou.

"Je ne savais pas comment ce match ⁠allait se terminer. Je ne savais pas comment j’allais gérer cela. Je ne ‌veux pas parler de moi aujourd’hui. Je suis très heureuse d’être au ⁠deuxième tour, mais toutes mes pensées et tout mon coeur ⁠vont au peuple ukrainien ‌aujourd’hui."

La joueuse de 23 ans, l'une des nombreuses prétendantes à la coupe Suzanne-Lenglen ​dans un tableau féminin très ouvert, a ‌été l’une des plus virulentes opposantes à la guerre ces dernières années.

"Mon plus grand exemple, c’est le ​peuple ukrainien", a-t-elle ajouté.

"Je me suis réveillée ce matin et j’ai vu tous ces gens qui se sont levés et ont continué à vivre leur vie, ⁠à aider ceux qui en ont besoin. Je savais qu’il y aurait beaucoup de drapeaux ukrainiens ici, et que de nombreux Ukrainiens viendraient nous soutenir."

L'adversaire de la tête de série n°15, Oksana Selekhmeteva, est née en Russie mais a été naturalisée espagnole avant Roland-Garros.

Marta Kostyuk affrontera l'Américaine Katie Volynets au deuxième tour.

(Shrivathsa Sridhar à Paris, ​version française Vincent Daheron)