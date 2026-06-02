 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis/Roland-Garros-Kostyuk écarte sa compatriote Svitolina et rejoint Andreeva en demi-finales
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 14:43

par Vincent Daheron

L'Ukrainienne Marta Kostyuk a éliminé mardi sa compatriote Elina Svitolina en quarts de finale de Roland-Garros pour rejoindre sa première demi-finale en Grand Chelem, où elle affrontera la Russe Mirra Andreeva.

Dans un duel de prétendantes à la victoire finale, Marta Kostyuk, récente lauréate du WTA 1000 de Madrid, a pris le meilleur sur Elina Svitolina, victorieuse du WTA 1000 de Rome en mai.

La 15e joueuse mondiale avait remporté le premier set avant de voir sa compatriote égaliser à une manche partout. Mais dans le troisième et dernier set, Marta Kostyuk a pris le large en remportant les quatre derniers jeux du match (6-3, 2-6, 6-2).

La joueuse de 23 ans continue de surfer sur une impressionnante série de désormais 16 victoires consécutives sur le circuit sur terre battue, empochant au passage le WTA 250 de Rouen et le WTA 1000 de Madrid.

Elina Svitolina continue de buter sur le dernier carré de Roland-Garros, seul tournoi du Grand Chelem où elle n'a jamais atteint les demi-finales.

Marta Kostyuk affrontera jeudi Mirra Andreeva, première joueuse à composter dans la matinée son billet pour les demi-finales de Roland-Garros grâce à sa victoire sur la Roumaine Sorana Cirstea (6-0, 6-3).

La Russe de 19 ans a été expéditive, s'imposant en 56 minutes pour rejoindre le dernier carré du Grand Chelem parisien pour la deuxième fois de sa carrière.

En 2024, la huitième mondiale s'était inclinée aux portes de la finale face à l'Italienne Jasmine Paolini.

(Reportage Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron salue les Bleus avant la Coupe du monde nord-américaine à Clairefontaine le 2 juin 2026 ( POOL / Thomas Padilla )
    Macron s'est rendu à Clairefontaine pour encourager les Bleus avant le Mondial
    information fournie par AFP 02.06.2026 14:53 

    Emmanuel Macron s'est rendu mardi midi au centre d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine pour encourager les Bleus et déjeuner avec eux, avant la Coupe du monde nord-américaine. Accompagné de sa femme Brigitte Macron et de la ministre ... Lire la suite

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    Wedbush relève son objectif de cours sur IBM
    information fournie par Zonebourse 02.06.2026 14:43 

    Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur IBM et relève son objectif de cours de 320 USD à 350 USD, se disant de plus en plus confiant dans la capacité du groupe à "poursuivre sa croissance rentable sur ses marchés verticaux, nouveaux comme existants, les ... Lire la suite

  • L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde
    L’avion du Brésil baptisé avant de décoller pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 02.06.2026 14:35 

    Que leur volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Pour se porter chance avant la Coupe du monde, parce qu’il en faut toujours un peu, l’avion qui transportera ses joueurs brésilien aux Etats-Unisterre a été baptisé . Une tradition qui est courante dans le ... Lire la suite

  • Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces en France ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Six nouveaux hôtels "fiers" d'entrer dans le cercle restreint des palaces
    information fournie par AFP 02.06.2026 14:30 

    Fouquet's, Bulgari, Martinez... Six nouveaux établissements ont fait leur entrée mardi dans le cercle très des palaces français, trois à Paris et trois en région, une distinction sur laquelle ils comptent pour accroître leur notoriété internationale. Le label de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank