Emmanuel Moulin esquisse ses priorités pour la Banque de France

Emmanuel Moulin le 20 mai 2026 devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. ( AFP / Thomas SAMSON )

Stratégie monétaire, souveraineté monétaire européenne et stabilité financière : Emmanuel Moulin, nouveau gouverneur de la Banque de France, a brièvement esquissé jeudi sur LinkedIn ses "trois priorités initiales", deux jours après sa prise de fonctions.

"Je me suis fixé trois priorités initiales : la stratégie monétaire, la souveraineté monétaire européenne et la stabilité financière, dans un monde plus volatil et dans un contexte marqué par une résurgence de l'inflation et une croissance plus faible", a écrit Emmanuel Moulin dans une publication sur le réseau social professionnel, sa première expression publique depuis sa prise de fonctions.

Officiellement nommé le 27 mai à la tête de la Banque de France, il a pris ses fonctions de gouverneur mardi, pour un mandat de six ans.

En tant que gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin siègera notamment au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

"Dès la semaine prochaine, j'aurai l'honneur de participer à mon premier Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne à Francfort", explique-t-il sur LinkedIn.

La Banque de France est un acteur économique clé, avec également des missions comme la lutte contre le surendettement, la fixation du taux du Livret A ou la fabrication des billets.

Ancien secrétaire général de la présidence, passé dans de nombreux cabinets sous les présidences Sarkozy et Macron, Emmanuel Moulin, 57 ans, a notamment été directeur du Trésor de 2020 à 2024. Il était secrétaire général de l'Elysée depuis avril 2025.

Il succède à François Villeroy de Galhau, qui a terminé son mandat de manière anticipée pour prendre la tête d'une institution d'aide aux jeunes en difficulté, la Fondation Apprentis d'Auteuil.