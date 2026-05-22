Tennis/Roland-Garros-Djokovic toujours en quête d'un 25e titre du Grand Chelem malgré l'incertitude physique

Si l'absence à Roland-Garros du double tenant du titre Carlos Alcaraz est sans conteste une chance pour Novak Djokovic dans sa quête d'un 25e tournoi du Grand Chelem, le Serbe a davantage été préoccupé ces dernières semaines par un physique déclinant.

"Mon corps m'a fait passer par des moments difficiles depuis six à huit mois. Cela a été ma principale préoccupation, et pas vraiment le fait de savoir que Carlos soit là ou pas, si cela allait me donner plus de chances", a déclaré le quatrième mondial en conférence de presse, vendredi, le jour de ses 39 ans.

Depuis son 24e et dernier titre en Grand Chelem obtenu à l'US Open en 2023, "Nole" vise le sacre supplémentaire qui lui permettrait de dépasser l'Australienne Margaret Court avec laquelle il partage le record. Il s'en est approché en janvier, battu en finale de l'Open d'Australie par Carlos Alcaraz après avoir écarté Jannik Sinner en demi-finales.

Sans Carlos Alcaraz, forfait pour Roland-Garros et Wimbledon en raison d'une blessure au poignet, "Djoko" n'aura pas besoin de battre les deux meilleurs joueurs du monde pour remporter une quatrième coupe des Mousquetaires après 2016, 2021 et 2023.

Mais il vit une saison difficile depuis sa finale perdue à Melbourne. Éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, il a ensuite été sorti dès son entrée en lice à Rome au début du mois après avoir manqué les tournois de Miami, Monte-Carlo et Madrid pour des problèmes physiques, notamment à l'épaule droite.

"Mon corps ne m'a pas permis de jouer après Indian Wells, mon corps demandait un repos. Il fallait que je me soigne. Je ne pouvais pas me battre, je n'ai pas pu me battre pendant des semaines, pendant plusieurs mois", a-t-il expliqué.

Le natif de Belgrade estime cependant être revenu dans de bonnes conditions physiques, même si l'incertitude demeure concernant sa résistance dans des rencontres au meilleur des cinq sets.

"J'ai passé beaucoup d'heures sur le court pour améliorer le jeu, le corps, être prêt physiquement pour jouer en cinq sets. Je ne sais pas si ce sera le cas sur l'ensemble du tournoi, quelle qu'en soit la durée pour moi", a-t-il poursuivi.

"Mais les Grands Chelems, je l'ai déjà dit, ont toujours été mes priorités, notamment depuis deux ans. Donc j'essaie d'être au meilleur de mes capacités, pour gagner encore des Grands Chelems."

"La réaction de mon corps à cette préparation, ces dix derniers jours, a été positive", a-t-il assuré.

Présent dans le dernier carré des cinq derniers tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic a prouvé qu'il fallait toujours compter sur lui.

"Si je suis en forme, et capable de maintenir cette forme sur tout le tournoi, je pense que j'ai toujours mes chances, et je l'ai déjà prouvé en Australie cette année, où je n'étais pas loin de gagner un autre Grand Chelem. J'ai toujours cela à l'esprit, quand je suis sur le court. J'y crois", a-t-il affirmé.

Novak Djokovic lancera son tournoi dimanche face au Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial) avant, peut-être, de croiser la route du prodige brésilien Joao Fonseca au troisième tour, du double finaliste Casper Ruud en huitièmes puis du finaliste 2024 Alexander Zverev dans le dernier carré.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)