Tennis/Roland-Garros-Djokovic qualifié dans la douleur au 2e tour, Zverev sans trembler, première journée difficile pour les Français

par Vincent Daheron

Novak Djokovic a dû s'employer dimanche pour faire plier Giovanni Mpetshi Perricard et rejoindre le deuxième tour de Roland-Garros, au contraire d'Alexander Zverev, facilement qualifié lors d'une première journée du Grand Chelem parisien qui a peu souri aux Français.

Toujours en quête d'un 25e titre majeur, Novak Djokovic a difficilement lancé son 22e Roland-Garros en session de nuit face au Tricolore Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1, 6-4).

Au surlendemain de son 39e anniversaire, le Serbe a peiné face au service puissant du 83e mondial. Ce dernier a empoché le premier set à la surprise générale avant d'effacer les neuf premières balles de break de son adversaire dans le deuxième.

'Djoko' est finalement parvenu à faire céder le Lyonnais sur sa quatrième balle de set, sa 10e balle de break, pour égaliser à une manche partout.

Novak Djokovic, qui est devenu dimanche le seul recordman de participations à un tournoi du Grand Chelem (82), a ensuite déroulé, profitant du jeu de moins en moins précis et puissant de son adversaire. Il a plié les deux derniers sets en une heure.

Le finaliste du dernier Open d'Australie défiera un autre Français au deuxième tour en la personne de Valentin Royer, tombeur du qualifié bolivien Hugo Dellien (6-4, 6-2, 6-2). Le 74e mondial est l'un des deux seuls Tricolores à l'avoir emporté dimanche avec Quentin Halys.

Ce dernier avait délivré le public parisien vers 20 heures et mis fin à une journée jusqu'ici difficile pour les joueurs locaux en battant l'Italien Mattia Bellucci (6-3, 7-6 (4), 6-3). Sa victoire assure déjà la présence d'un Tricolore au troisième tour puisqu'il affrontera au deuxième tour le vainqueur du duel prévu lundi entre Ugo Humbert, tête de série n°32, et son compatriote Adrian Mannarino.

Finaliste sur la terre battue parisienne en 2024, Alexander Zverev fait partie des joueurs espérant profiter du forfait de Carlos Alcaraz pour remporter un premier titre du Grand Chelem.

L'Allemand de 29 ans n'a pas manqué son entrée en lice, écartant le Français Benjamin Bonzi, 95e mondial, en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) sur le court Philippe-Chatrier.

Il sera opposé au deuxième tour au Tchèque Tomas Machac (40e à l'ATP), vainqueur du Belge Zizou Bergs (6-4, 6-4, 6-3).

0/3 CHEZ LES FEMMES Pour leur premier tableau principal à Roland-Garros, Arthur Gea, Titouan Droguet et Luka Pavlovic ont cédé logiquement, respectivement face aux têtes de série n°13, le Russe Karen Khachanov (6-3, 7-6 (3), 6-0), n°26, le Tchèque Jakub Mensik (6-3, 6-2, 6-4), et n°28, le Brésilien Joao Fonseca (7-6 (6), 6-4, 6-2).

Kyrian Jacquet a été éliminé dès son entrée en lice pour la deuxième année d'affilée, cette fois-ci contre l'Argentin Marco Trungelliti (6-4, 6-2, 6-2).

En toute fin de soirée, Pierre-Hugues Herbert s'est incliné en cinq sets face à l'Italien Lorenzo Sonego (7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4).

La première surprise est à mettre au crédit de l'Américain Nishesh Basavareddy, vainqueur de son compatriote Taylor Fritz, tête de série n°7 (7-6 (5), 7-6 (5), 6-7 (9), 6-1).

Dans le tableau féminin, aucune Française n'a franchi le premier tour dimanche. Fiona Ferro n'a pas fait le poids face à Mirra Andreeva, tête de série n°8 et demi-finaliste en 2024 (6-3, 6-3), tout comme la jeune Tricolore Ksenia Efremova, 17 ans, éliminée par la Roumaine Sorana Cirstea (6-3, 6-1).

Clara Burel a également été sortie dès son entrée en lice, comme lors de ses quatre dernières participations au Grand Chelem parisien. La Rennaise de 25 ans a été battue par l'Américaine Katie Volynets (6-3, 6-1), quelques semaines seulement après son retour à la compétition à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue en avril 2025.

Katie Volynets défiera au deuxième tour l'Ukrainienne Marta Kostyuk, prétendante à la victoire finale après son titre au WTA 1000 de Madrid et victorieuse d'Oksana Selekhmeteva (6-2, 6-3) au premier tour. L'Ukrainienne a dit après son succès avoir joué alors qu'un missile avait détruit un immeuble à proximité du domicile de ses parents, en Ukraine, quelques heures avant son entrée sur le court.

(Reportage de Vincent Daheron)