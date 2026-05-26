Tennis/Roland-Garros-Deux Françaises au 2e tour, pire performance depuis 1981

par Vincent Daheron

Les Françaises ont vécu un premier tour de Roland-Garros cauchemardesque depuis le début dimanche de la 125e édition du Grand Chelem parisien, avec seulement deux qualifiées au deuxième tour.

Sur les neuf Tricolores au départ, seules Elsa Jacquemot et Diane Parry ont réussi à se hisser au deuxième tour, soit la pire performance du tennis féminin français à Roland-Garros depuis 1981. Cette année-là, aucune des cinq locales engagées n'avait remporté son premier tour.

Ce n'est pas une grande surprise que l'exception soit venue de ces deux joueuses, les seules avec Loïs Boisson à avoir intégré le tableau principal grâce à leur classement. Cette dernière, demi-finaliste surprise l'an passé, n'a pas réitéré son exploit en 2026, éliminée sèchement dès son entrée en lice mardi après des mois de galères physiques.

Les six autres - Alice Tubello, Léolia Jeanjean, Ksenia Efremova, Clara Burel, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah et Fiona Ferro - ont toutes bénéficié d'une invitation des organisateurs.

"C'est dur parce que j'aurais forcément aimé qu'il y ait d'autres Françaises qui gagnent. On est dans un sport où ce n'est pas évident de gagner des matches", a déclaré Elsa Jacquemot en conférence de presse après son succès contre la Tchèque Linda Fruhvirtova (6-4, 6-3).

"C'est triste mais ca ne veut pas dire que le tennis féminin est mauvais, que le tennis féminin n'y arrive pas. On joue des grosses joueuses, dans de gros tournois, où les adversaires jouent très bien", a-t-elle ajouté.

Elsa Jacquemot aura besoin d'un exploit pour se hisser au troisième tour puisqu'elle sera opposée jeudi à la numéro une mondiale Aryna Sabalenka.

"Sur le papier, elle est beaucoup plus forte que moi, elle a de meilleurs résultats", a-t-elle reconnu mardi. "Même si sur le papier, je suis moins forte, je crois que j'ai mes chances et j'en suis sûre. Je vais me donner les moyens de gagner ce match, je suis contente de jouer contre elle."

Le clan tricolore déplore également l'absence sur l'ocre parisien de Varvara Gracheva. La numéro trois française, huitième de finaliste en 2024, a été victime fin mars d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

(Reportage de Vincent Daheron)