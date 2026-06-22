Tennis-La Tchèque Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage

(Actualisé avec détails)

La Tchèque Marketa Vondrousova, lauréate du tournoi de tennis de Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

Sa suspension prendra fin le 21 juin 2030.

"Vondrousova (...) n'a pas fourni d'échantillon lorsqu'elle a été notifiée par un agent de contrôle du dopage (ACD) lors d'une tentative de contrôle hors compétition à son domicile, le 3 décembre 2025", a précisé l'ITIA dans un communiqué.

Lors d'une audience, la joueuse de 26 ans a déclaré que le stress, des problèmes de santé mentale et des craintes pour sa sécurité avaient influencé sa décision de ne pas fournir d'échantillon.

Toutefois, le tribunal a conclu que les éléments de preuve présentés ne constituaient "aucune justification convaincante" de ce refus, a ajouté l'ITIA.

Son avocat Jan Exner a déclaré à Reuters, par e-mail, qu'ils allaient étudier les motifs écrits de la suspension de Marketa Vondrousova avant de décider de la suite à donner.

"Nous devons d'abord en discuter avec Marketa, je ne souhaite pas spéculer sur les prochaines étapes pour l'instant", a-t-il ajouté.

L'ancienne sixième joueuse mondiale, également finaliste de Roland-Garros en 2019, n'a plus joué en compétition depuis son forfait en janvier avant le deuxième tour du WTA 500 d'Adélaïde (Australie) en raison d’une blessure à l’épaule.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)