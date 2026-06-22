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Tennis-La Tchèque Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 17:25

(Actualisé avec détails)

La Tchèque Marketa Vondrousova, lauréate du tournoi de tennis de Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

Sa suspension prendra fin le 21 juin 2030.

"Vondrousova (...) n'a pas fourni d'échantillon lorsqu'elle a été notifiée par un agent de contrôle du dopage (ACD) lors d'une tentative de contrôle hors compétition à son domicile, le 3 décembre 2025", a précisé l'ITIA dans un communiqué.

Lors d'une audience, la joueuse de 26 ans a déclaré que le stress, des problèmes de santé mentale et des craintes pour sa sécurité avaient influencé sa décision de ne pas fournir d'échantillon.

Toutefois, le tribunal a conclu que les éléments de preuve présentés ne constituaient "aucune justification convaincante" de ce refus, a ajouté l'ITIA.

Son avocat Jan Exner a déclaré à Reuters, par e-mail, qu'ils allaient étudier les motifs écrits de la suspension de Marketa Vondrousova avant de décider de la suite à donner.

"Nous devons d'abord en discuter avec Marketa, je ne souhaite pas spéculer sur les prochaines étapes pour l'instant", a-t-il ajouté.

L'ancienne sixième joueuse mondiale, également finaliste de Roland-Garros en 2019, n'a plus joué en compétition depuis son forfait en janvier avant le deuxième tour du WTA 500 d'Adélaïde (Australie) en raison d’une blessure à l’épaule.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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