Tennis-La rivalité "Sincaraz" prête à régner de nouveau sur l'Open d'Australie

par Ian Ransom

Le tenant du titre Jannik Sinner est le favori des bookmakers pour remporter une troisième couronne consécutive à l'Open d'Australie, qui débute dimanche, alors qu'un nouvel affrontement avec le numéro un mondial Carlos Alcaraz se profile à l'horizon.

La duo "Sincaraz" a raflé les quatre titres du Grand Chelem en 2025 et on s'attend à ce que sa domination se poursuive à Melbourne Park, où peu de joueurs semblent en mesure de contester cette rivalité. Une victoire de Jannik Sinner lui permettrait de décrocher un cinquième titre du Grand Chelem et surtout un troisième consécutif à l'Open d'Australie, ce qu'aucun joueur n'a fait depuis Novak Djokovic de 2019 à 2021. Pour Carlos Alcaraz, 22 ans, un premier triomphe à l'Open d'Australie signifierait un septième Majeur et le distinguerait comme le plus jeune à réaliser le Grand Chelem en carrière, éclipsant le record de Don Budge.

L'Espagnol a terminé 2025 au premier rang mondial tandis que l'Italien de 24 ans a conclu son année exceptionnelle par une deuxième victoire consécutive au Masters, en dominant son rival en finale.

"Carlitos" a assuré qu'il préférerait soulever le trophée plutôt que de conserver ses titres à Roland-Garros et à l'US Open. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale à Melbourne Park et se présente, cette année, après une séparation surprise avec son entraîneur historique, Juan Carlos Ferrero. Au-delà des deux jeunes favoris, Novak Djokovic est peut-être encore leur plus grande menace, même à 38 ans. Le Serbe est en quête d'un 11e titre à l'Open d'Australie et d'un 25e titre du Grand Chelem qui lui permettrait de devancer Margaret Court.

"Djoko" avait sorti Carlos Alcaraz en quart de finale l'an passé avant d'abandonner sur blessure en demi-finale face à Alexander Zverev. Son état de santé sera l'une des clés de son parcours en Australie.

Derrière, l'écart entre les deux meilleurs joueurs du monde et leurs poursuivants semble énorme. Alexander Zverev, numéro trois mondial, a atteint la finale en 2025, où il a été submergé par Jannik Sinner.

Daniil Medvedev, trois fois finaliste de l'Open d'Australie, est désormais 12e à l'ATP mais arrive dans l'élan de sa victoire à Brisbane en début d'année tandis que le Canadien Felix Auger-Aliassime a progressé et que le Polonais Hubert Hurkacz est dans une forme encourageante après son retour d'une longue blessure.

(Reportage de Ian Ransom à Melbourne, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)