Tennis-La dernière danse du "magicien" Gaël Monfils à Roland-Garros

ATP Masters 1000 - Masters de Monte Carlo

par Vincent Daheron

Gaël Monfils entamera lundi son 19e et dernier Roland-Garros avant, en fin ‌de saison, de tirer un trait sur sa carrière au cours de laquelle il aura inspiré de nombreux joueurs par son style et sa personnalité.

Les organisateurs des Internationaux de France ​ont pris l'habitude, ces dernières années, de célébrer les "Quatre mousquetaires" du tennis masculin français des années 2000.

Après Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, puis Richard Gasquet l'an passé, Gaël Monfils est le dernier d'entre eux à se retirer.

Le Parisien de 39 ans, 40 en septembre, a annoncé en octobre dernier que sa saison 2026 serait la dernière sur le ​circuit, 22 ans après ses débuts professionnels.

"Peu m'importe ce qui se passe, pour moi c'est tellement une chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir échanger des balles avec tous les joueurs, de pouvoir être compétitif sur quelques matches ​avec ces jeunes joueurs", a-t-il confié samedi en conférence de presse.

Sixième joueur mondial à son ⁠meilleur niveau, en 2016, le Français a remporté 13 titres sur le circuit ATP, le dernier en janvier 2025 à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Il possède quelques bons souvenirs sur ‌la terre battue parisienne puisque c'est ici qu'il a joué la première de ses deux demi-finales en Grand Chelem, en 2008, huit ans avant une seconde à l'US Open.

"Je ne me souviens pas très bien du match en soi, de la demie. Pourtant, de temps en temps, j'ai ​une bonne mémoire sur ça, mais je ne me souviens pas ‌très bien de mes sensations", a-t-il dit en référence à cette demi-finale perdue face à Roger Federer, contre lequel il ⁠s'était de nouveau incliné l'année suivante, en quarts de finale.

Loin d'être le joueur le plus titré, avec trois ATP 500 à son palmarès comme meilleurs résultats, le désormais 218e joueur mondial aura tout de même laissé une trace, une influence sur de nombreux jeunes joueurs. Celle d'un "magicien", comme l'a qualifié sa femme Elina Svitolina dans une lettre à leur fille ⁠publiée jeudi dans The Players' Tribune.

"C'était un ‌personnage sur le tour", explique Jo-Wilfried Tsonga, vieux compagnon de route et grand ami de Gaël Monfils. "Je crois qu'il a inspiré beaucoup de ⁠gens, justement par sa personnalité, parfois même plus que par son tennis, qui est pratiquement inimitable."

JOUEUR SPECTACULAIRE ET INSPIRANT

La Japonaise Naomi Osaka, quadruple lauréate en Grand Chelem, a loué son ‌rôle de "modèle" dans la représentation des joueurs et joueuses noirs.

"Il y a quand même une vague de joueurs français noirs qui arrive. C'est une source ⁠d'inspiration. Il a inspiré beaucoup de gens, de joueurs sur le circuit", a-t-elle souligné samedi en conférence de presse. "J'aime la ⁠manière dont il se comporte, dont il nous ‌représente. C'est un homme cool, j'aime beaucoup parler avec lui."

De son côté, Gaël Monfils s'est dit "très reconnaissant" d'entendre de tels propos à son égard.

"Sur le moment, on ne se ​rend pas forcément compte de l'influence que l'on a", a-t-il poursuivi. "Je connais des jeunes enfants qui ‌se sont inspirés de la façon dont je joue, dont je me déplace. Pour la communauté noire, de voir quelqu'un sur le circuit, à mon avis, ça a été important. J'ai sans doute inspiré des ​joueurs noirs en leur montrant qu'ils peuvent y parvenir."

Le double finaliste de la Coupe Davis, en 2010 et 2014, laisse également derrière lui l'image d'un joueur spectaculaire, qui a enflammé ces dernières années les sessions de nuit du court Philippe-Chatrier par sa capacité à ne jamais rien céder à son adversaire.

Lundi, c'est de nouveau en "night-session" qu'il a été programmé, ⁠face à son compatriote Hugo Gaston.

Le Francilien vit cependant une saison compliquée physiquement, à l'image de sa défaite au premier tour de son dernier Open d'Australie en janvier, où il avait joué diminué.

Il n'a plus gagné deux matches de suite depuis mars 2025, lorsqu'il avait atteint les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami.

"J'étais un peu moins bien, donc j'ai essayé de travailler plus physiquement", a-t-il expliqué au sujet de sa préparation à Roland-Garros. "Mon focus, c'était vraiment de retrouver une bonne frappe de balle. Je n'ai pas fait des choses différentes, mais j'étais assez détendu."

Après une première soirée caritative en son honneur qui s'est déroulée jeudi, Gaël Monfils sera honoré par le tournoi à la fin de son ​parcours.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)