US Open

par Shrivathsa Sridhar

Novak Djokovic ‌a connu sa sortie la plus précoce de sa carrière à l'US Open après une ​défaite surprise 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 face à l'Argentin Mariano Navone dès le premier tour dimanche, voyant s'envoler son espoir de décrocher un 25e titre du Grand Chelem, ​un record.

Le Serbe n'avait plus été éliminé dès le premier tour d'un Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2006.

Le joueur ​de 39 ans a vomi en cours de ⁠match et a été gêné par des douleurs au dos et à l'épaule, ‌qui ont affecté son service en fin de rencontre.

"Je crois qu'il était évident que je me sentais très mal sur le court. C'est malheureusement ​quelque chose qui m'arrive pratiquement ‌à chaque match cette année", a déclaré Novak Djokovic, en ⁠larmes à l'issue de la rencontre.

"Je ne veux pas minimiser sa victoire. Bravo à lui. C'est un type sympa, un combattant. Mais je n'ai pas pris de plaisir", a-t-il ⁠ajouté, en référence à ‌son vainqueur du jour.

Mariano Navone, 49e mondial, a signé la plus belle ⁠victoire de sa carrière face à celui qu'il considère comme le plus grand joueur ‌de tous les temps (GOAT, Greatest Of All Times).

"Battre le GOAT en cinq ⁠sets, ce n'est pas tous les jours. Je suis très heureux", ⁠a-t-il déclaré sur le ‌court.

REFUSANT D'ABANDONNER

Arrivé à New York avec des doutes sur sa forme après sa défaite ​d'entrée à Cincinnati, Novak Djokovic a pourtant ‌mené 3-0 dans le premier set avant de voir l'Argentin revenir et remporter la manche au jeu décisif.

Le quadruple vainqueur ​de l'US Open a égalisé à une manche partout puis remporté le troisième set malgré un épisode de nausée. Gêné au dos et en difficulté au service, ⁠le Serbe a toutefois cédé le quatrième acte avant de s'incliner face au joueur de 25 ans au terme d'un combat de 4h36.

"Je ne voulais pas abandonner au quatrième ou au cinquième set", a déclaré Djokovic. "Je voulais terminer le match."

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar avec la contribution de Janina Nuno Rios à New York, version française par Aleksandra Kret, ​édité par Benoit Van Overstraeten)