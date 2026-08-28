Tennis-Joueurs à suivre à l'US Open

Le retour de Carlos Alcaraz après presque cinq mois d'absence et la quête d'un vingt-cinquième titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic figurent parmi les principaux enjeux de l'US Open, qui débute dimanche.

Avec le forfait du numéro un mondial Jannik Sinner, contraint de renoncer au tournoi en raison d'une blessure au genou, et l'émergence d'une nouvelle génération menée par Ben Shelton et Arthur Fils, le dernier tournoi majeur de la saison pourrait offrir un tableau plus ouvert qu'à l'accoutumée.

ALCARAZ DE RETOUR AUX AFFAIRES

Absent des courts en raison d'une blessure au poignet, l'Espagnol fera sa rentrée dimanche à l'US Open.

Cette année, il a remporté l'Open d'Australie en janvier pour compléter le Grand Chelem en carrière et décrocher un septième titre majeur avant de voir sa saison interrompue par une blessure survenue à Barcelone en avril.

Son absence l'a privé de Roland-Garros, de Wimbledon et de la tournée nord-américaine, mais le double vainqueur à New York et tenant du titre retrouve un tournoi qu'il affectionne particulièrement.

ZVEREV SAISIT SA CHANCE

Alexander Zverev arrive à New York avec un statut nouveau après son titre à Roland-Garros, le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. L'Allemand a ensuite atteint sa première finale à Wimbledon avant de retrouver la deuxième place mondiale cette semaine.

L'US Open ne lui a toutefois jamais souri autant que d'autres tournois majeurs. Finaliste en 2020, il n'y a plus dépassé les quarts de finale depuis 2021.

Sa préparation sur dur a par ailleurs été mitigée, avec une élimination au premier tour à Toronto puis une défaite en huitièmes de finale à Cincinnati. Le contexte apparaît néanmoins favorable à l'Allemand, qui figure parmi les principaux prétendants au titre.

DJOKOVIC À LA POURSUITE D'UN RECORD

Novak Djokovic tentera de remporter un vingt-cinquième titre du Grand Chelem et de dépasser Margaret Court au sommet du palmarès historique.

Le Serbe a atteint la finale de l'Open d'Australie et les demi-finales de Wimbledon cette saison, mais sa défaite à Cincinnati a une nouvelle fois mis en évidence les difficultés physiques qui l'accompagnent dans des conditions de forte chaleur et d'humidité.

Quadruple vainqueur à New York, Djokovic reste néanmoins l'un des principaux favoris dans un tableau privé de Jannik Sinner.

DES CANDIDATS À SURVEILLER

Demi-finaliste à Flushing Meadows l'an dernier, Félix Auger-Aliassime abordera le tournoi avec le statut de quatrième joueur mondial. Le Canadien s'est installé parmi les joueurs les plus réguliers en Grand Chelem ces douze derniers mois.

Ben Shelton, demi-finaliste à New York en 2023, abordera l'US Open avec confiance après avoir conservé son titre à l'Open du Canada, son quatrième trophée de la saison. L'Américain a toutefois connu des résultats contrastés en 2026, avec une élimination au deuxième tour de Roland-Garros et une sortie d'entrée à Wimbledon.

Arthur Fils arrive à New York porté par son succès récent après avoir remporté le titre à Cincinnati. Vainqueur en finale du Masters 1000 américain, le Français est devenu le premier joueur tricolore à s'imposer à ce niveau depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014 et se présentera à New York aux portes du Top 10 mondial.

À 41 ans, Stanislas Wawrinka sera de la partie grâce à une "wild card" accordée par les organisateurs. Le vainqueur en 2016, qui dispute sa saison d'adieu, avait d'abord été privé de l'invitation avant d'être finalement retenu après plusieurs jours de polémique autour de son exclusion

(Rédigé par Aleksandra Kret avec la contribution de Shrivathsa Sridhar à Bengaluru, Nicole Fernandes à Toronto, Amy Tennery à New York, Angelica Medina et Janina Nuno Rios à Mexico, édité par Benoit Van Overstraeten)