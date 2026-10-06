Tennis: Blessé au genou, Sinner met fin à sa saison

Grand Prix d'Italie
Le numéro un mondial de tennis Jannik Sinner a annoncé mardi que sa saison 2026 était d'ores et déjà terminée en raison d'une blessure à un genou nécessitant un traitement.
L'Italien de 25 ans n'a plus joué depuis le mois de juillet et son deuxième titre consécutif à Wimbledon.
"Nous avons décidé avec les médecins que j'avais besoin d'un traitement pour mon genou, ce qui signifie que la saison 2026 est officiellement terminée", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.
"Je dois penser à ma carrière sur le long terme. Je vais tout faire pour revenir à 100%".
(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer