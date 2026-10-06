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Tennis: Blessé au genou, Sinner met fin à sa saison
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 11:24

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Grand Prix d'Italie

Grand Prix d'Italie

Le ‌numéro un mondial de ​tennis Jannik Sinner a annoncé mardi que sa saison 2026 ​était d'ores et déjà terminée en ​raison d'une blessure ⁠à un genou nécessitant ‌un traitement.

L'Italien de 25 ans n'a plus joué ​depuis ‌le mois de juillet et ⁠son deuxième titre consécutif à Wimbledon.

"Nous avons décidé avec ⁠les médecins ‌que j'avais besoin d'un ⁠traitement pour mon ‌genou, ce qui signifie ⁠que la saison 2026 est ⁠officiellement ‌terminée", a-t-il déclaré dans une ​vidéo publiée ‌sur ses réseaux sociaux.

"Je dois penser à ​ma carrière sur le long terme. Je ⁠vais tout faire pour revenir à 100%".

(Rédigé par Shrivathsa Sridhar à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Sport
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