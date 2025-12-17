Tennis-Alcaraz se sépare de son entraîneur Ferrero après 7 ans de collaboration

(Actualisé avec détails)

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi sa séparation avec son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero après sept ans de collaboration.

"C'est très difficile pour moi d'écrire ce message (...) Après plus de sept ans ensemble, Juanki et moi avons décidé de mettre fin à notre collaboration en tant qu'entraîneur et joueur", a déclaré l'Espagnol de 22 ans sur son compte X.

"Merci d'avoir réalisé mes rêves d'enfant. Nous avons commencé cette aventure alors que je n'étais encore qu'un enfant, et tout au long de cette période, tu m'as accompagné dans une incroyable aventure, tant sur le terrain qu'en dehors. Et j'ai pleinement apprécié chaque étape de ce cheminement à tes côtés."

"Nous avons réussi à atteindre le sommet", a-t-il poursuivi. "Tant de souvenirs me viennent à l'esprit qu'il serait injuste d'en choisir un seul. Tu m'as fait grandir en tant qu'athlète, mais surtout en tant que personne."

"Carlitos" avait rejoint l'académie de Juan Carlos Ferrero à 15 ans. L'ancien numéro un mondial, vainqueur de Roland-Garros en 2003, a accompagné Carlos Alcaraz à ses débuts sur le circuit professionnel et jusqu'à ses six titres du Grand Chelem : l'US Open 2022 et 2025, Wimbledon 2023 et 2024 ainsi que Roland-Garros 2024 et 2025.

Il a aussi mené son protégé à la première place mondiale, lorsqu'il était devenu le plus jeune numéro un mondial, à 19 ans, en septembre 2022.

"Aujourd'hui est un jour difficile", a écrit l'entraîneur de 45 ans sur son compte Instagram. "Dire au revoir n'est jamais facile, surtout quand il y a tellement d'expériences partagées derrière."

"Nous avons travaillé dur, grandi ensemble et partagé des moments inoubliables."

"J'aurais aimé pouvoir continuer. Je suis convaincu que les bons souvenirs et les bonnes personnes trouvent toujours un moyen de se croiser à nouveau", a-t-il ajouté.

Cette séparation intervient à un mois du début de l'Open d'Australie, le seul Grand Chelem que Carlos Alcaraz n'a pas encore remporté et où il n'a jamais dépassé les quarts de finale en quatre participations.

La Ferrero Tennis Academy a annoncé que Samuel Lopez continuerait en tant qu'entraîneur principal. Il avait rejoint l'équipe de Carlos Alcaraz en début d'année 2025.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)