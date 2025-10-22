 Aller au contenu principal
Tempête Benjamin: gros coup de vent jeudi sur le littoral atlantique et la Manche
information fournie par AFP 22/10/2025 à 11:10

La tempête Benjamin occasionnera de "violentes rafales de vent" et de "fortes vagues" sur la façade atlantique et le littoral de la Manche jeudi matin, selon Météo France ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La tempête Benjamin occasionnera de "violentes rafales de vent" et de "fortes vagues" sur la façade atlantique et le littoral de la Manche jeudi matin, a annoncé Météo France mercredi en plaçant sept départements en vigilance orange.

La Manche, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques seront particulièrement exposées au vent dès la fin de nuit entre mercredi et jeudi, avec des rafales de 100 à 130 km/h sur le littoral, et de 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, indique le dernier bulletin de prévisions de l'institut.

Ces vents soufflant d'ouest à nord-ouest occasionneront "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", ajoute Météo-France.

Ce phénomène, combiné à des coefficients de marée "de vive-eau" (autour de 80), risque de provoquer des "submersions marines" sur les côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Seine-Maritime, départements placés en vigilance orange à ce titre depuis la fin de nuit prochaine jusqu'en milieu d'après-midi jeudi.

Cette "forte tempête automnale", qui intervient "après une longue période de temps calme", alimentera un "vent fort" sur la quasi-totalité du pays, prévoit Météo France, qui s'attend également à de gros cumuls de pluie dans les Alpes du Nord.

