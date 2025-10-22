Tempête Benjamin: gros coup de vent jeudi sur le littoral atlantique et la Manche

La tempête Benjamin occasionnera de "violentes rafales de vent" et de "fortes vagues" sur la façade atlantique et le littoral de la Manche jeudi matin, a annoncé Météo France mercredi en plaçant sept départements en vigilance orange.

La Manche, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques seront particulièrement exposées au vent dès la fin de nuit entre mercredi et jeudi, avec des rafales de 100 à 130 km/h sur le littoral, et de 90 à 110 km/h à l'intérieur des terres, indique le dernier bulletin de prévisions de l'institut.

Ces vents soufflant d'ouest à nord-ouest occasionneront "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", ajoute Météo-France.

Ce phénomène, combiné à des coefficients de marée "de vive-eau" (autour de 80), risque de provoquer des "submersions marines" sur les côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en Seine-Maritime, départements placés en vigilance orange à ce titre depuis la fin de nuit prochaine jusqu'en milieu d'après-midi jeudi.

Cette "forte tempête automnale", qui intervient "après une longue période de temps calme", alimentera un "vent fort" sur la quasi-totalité du pays, prévoit Météo France, qui s'attend également à de gros cumuls de pluie dans les Alpes du Nord.