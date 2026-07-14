Témoignage de Warsh, de la Fed, devant le Congrès

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Pour obtenir une copie du texte intégral de l'intervention préparée par Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants mardi, veuillez cliquer ici: https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/warsh20260714a.htm