Télétravailler plus pour gagner moins ?

Chez Google, les rémunérations des salariés ont toujours été déterminées par leur lieu de résidence. Avec la pandémie et le déploiement massif du télétravail, cette formule interpelle. Et séduit bon nombre d'employeurs, aux États-Unis, mais aussi en France, rattrapés par des demandes de salariés qui rêvent de télétravailler à 100 %. En appliquant l'exemple de Google, ils pourraient faire bien des économies, car la différence de salaires entre grandes métropoles et petites villes est importante. Mais une telle politique salariale, basée sur le lieu de résidence, peut-elle être déployée en France ? Le Point a interrogé l'avocat Frédéric Calinaud, spécialisé en droit du travail.

Le Point : Beaucoup de Français rêvent de ne plus se rendre au bureau chaque jour et de télétravailler à 100 % depuis le lieu de leur choix. Est-ce possible ?

Frédéric Calinaud : Depuis les « ordonnances Macron » de 2017, le télétravail est devenu un droit pour les salariés. Si le poste occupé par un salarié est « télétravaillable », son employeur doit pouvoir justifier objectivement un refus. Ainsi, en théorie, un salarié pourrait télétravailler à 100 % si le poste est télétravaillable et si son employeur n'a pas une bonne raison de refuser. Cependant, en pratique, et fort de l'expérience retirée

