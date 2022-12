Télétravail : environ deux salariés sur dix ont télétravaillé dans l'UE en 2021, deux fois plus qu'avant la pandémie

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

La proportion des jeunes ayant recours au télétravail s'est multipliée : les 15-24 ans étaient environ 12% en 2021 à déclarer travailler de chez eux, alors qu'ils étaient 4 % en 2019, selon une étude de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) publiée jeudi et relayée par Les Echos ce lundi 12 décembre.

Le télétravail, une petite révolution dans le milieu du travail accélérée par la pandémie de Covid-19. Selon une étude de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) publiée jeudi et relayée par Les Echos ce lundi 12 décembre, dans l'Union européenne, 41,7 millions de personnes, soit deux salariés sur dix, ont télétravaillé dans l'Union européenne en 2021 - un chiffre deux fois plus important qu'en 2019, avant la pandémie.

D'après Eurofound, malgré une légère baisse en 2022, "cette tendance à la hausse du télétravail devrait reprendre, les développements technologiques augmentant le nombre d'emplois télétravaillables et les préférences des employés et des employeurs penchent davantage vers le travail à distance", citent Les Echos. Avant la pandémie, les possibilités de télétravailler n'étaient pas les mêmes selon les pays : en Bulgarie, en Roumanie, en Lettonie, en Lituanie, en Italie, elles étaient presque inexistantes, à l'inverse du Danemark, de la Finlande, du Luxembourg, de la Suède et des Pays-Bas, où plus d'un quart des salariés télétravaillait déjà au moins une partie du temps.

Autre fait notable : la proportion des jeunes ayant recours au télétravail s'est multipliée. Les 15-24 ans étaient environ 12% en 2021 à déclarer travailler de chez eux, alors qu'ils étaient 4 % en 2019 et moins de 3 % en 2008. De nouvelles habitudes de travail qui ne vont pas sans bémol pour le salarié : outre un sentiment d'isolement, "des études menées en Belgique, en Croatie et en Allemagne suggèrent qu'environ la moitié des télétravailleurs interrogés ont déclaré travailler plus d'heures qu'avant la pandémie", peut-on lire dans le rapport, selon Les Echos.