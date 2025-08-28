Télécoms: Iliad (Free) triple quasiment son bénéfice au 1er semestre à 700 millions d'euros

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free a quasiment triplé son bénéfice au premier semestre 2025 à 700 millions d'euros, avec un nombre d'abonnés en très légère hausse au 30 juin, selon un communiqué jeudi.

Au premier semestre, le groupe de Xavier Niel, qui est également implanté en Pologne et en Italie, a réalisé un bénéfice net de 700 millions d'euros sur ses "activités poursuivies", multiplié par 2,8 par rapport au premier semestre 2024.

L'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité du groupe, s'est élevé à 2 milliards d'euros sur la période, en hausse de 10,2%.

Sur la même période, son chiffres d'affaires s'est établi à 5 milliards d'euros, en légère hausse de 3,8% par rapport à l'année précédente.

En France, son principal marché, Iliad a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,4%, à 3,3 milliards d'euros.

Malgré l'environnement très concurrentiel, le groupe a connu une forte accélération de ses ventes en Italie, avec l'opérateur iliad Italia dont le chiffre d'affaires au premier semestre a augmenté de 9,2% pour atteindre 603 millions d'euros.

Sur le marché polonais, le groupe continue aussi à croître avec le réseau Play: ses ventes ont progressé de 4,6% à 1,2 milliard d'euros.

Le nombre total des abonnés fixe et mobile du groupe, qui avait franchi en 2024 la barre des 50 millions, a connu une très légère hausse, à 51 millions au 30 juin (23,1 millions en France, 15,5 millions en Pologne et 12,5 millions en Italie).