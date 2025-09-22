 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Téhéran et Moscou vont signer des accords pour construire des réacteurs nucléaires en Iran-RIA
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:51

La Russie et l'Iran signeront cette semaine des accords portant sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Iran, rapporte lundi l'agence de presse russe RIA, citant le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Mohammad Eslami, qui est également vice-président de l'Iran, s'exprimait lors d'une visite à Moscou.

Les puissances européennes accusent l'Iran de ne pas respecter l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 pour l'empêcher de développer une arme atomique et menacent de rétablir des sanctions internationales contre le régime de Téhéran.

L'Iran affirme que ses activités nucléaires ont uniquement des visées pacifiques. Moscou dit soutenir le droit de Téhéran à l'énergie nucléaire civile.

(Reportage de Reuters ; rédaction Anastasia Teterevleva ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Défense
Etats-Unis / Iran
