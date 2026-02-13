Tchad-Le touriste français porté disparu est décédé-autorités

Le touriste français dont on était sans nouvelles jeudi après une excursion dans le nord-est du Tchad est décédé, a-t-on appris vendredi des autorités locales.

"Nous venons d'être informés par l'armée, qui mène les recherches, que le touriste français a été retrouvé sans vie ce matin. Nous avons également eu la confirmation de l'ambulancier que, malheureusement, le touriste n'a pas survécu", a déclaré le maire de la ville tchadienne d'Amdjarass, frontalière avec le Soudan en guerre.

La veille, la France avait déclaré être en contact étroit avec les autorités tchadiennes après la disparition de ce Français qui assistait au Festival international des cultures sahariennes d'Amdjarass.

"Le touriste, visiblement faible, est mort par accident. Il s'agirait d'une chute accidentelle d'une falaise, mais nous aurons plus d'informations quand le corps sera à N’Djamena", a dit pour sa part le secrétaire général du ministère du Tourisme tchadien.

