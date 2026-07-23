Taylor Farms ferme temporairement son usine de transformation au Mexique alors que le nombre de cas de cyclosporose augmente aux États-Unis, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Conséquences de la fermeture de l'usine de Taylor Farms)

Taylor Farms a temporairement fermé son site de transformation du centre du Mexique, que les autorités sanitaires américaines ont associé à une épidémie de cyclosporiase touchant actuellement plusieurs États, a déclaré jeudi une source du secteur proche du dossier.

Cette usine produit des sachets de 5 livres de laitue iceberg émincée vendus à Taco Bell, Sysco et d’autres grands distributeurs alimentaires, que Taylor Farms a volontairement rappelés le 17 juillet.

Les cas de cyclosporose, causés par le parasite Cyclospora, ont augmenté de manière constante ces derniers mois à travers les États-Unis, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

L’agence a établi un lien entre cette épidémie et la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de certains États, tandis que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a indiqué que les éléments de traçabilité pointaient vers des produits de Taylor Farms provenant du centre du Mexique.

Jeudi, les autorités sanitaires du Michigan ont signalé 7.644 cas d’infection intestinale, soit 473 de plus que la veille. L’État a fait état de 160 hospitalisations et d’aucun décès.

Le CDC a indiqué en début de semaine que 4.173 personnes réparties dans 41 États avaient contracté le parasite, et que 308 d’entre elles avaient été hospitalisées. L’agence enquête également sur plus de 7.400 cas supplémentaires signalés qui n’ont pas encore été confirmés en laboratoire, dont un grand nombre dans le Michigan et l’Ohio.

Par ailleurs, la FDA a déclaré mercredi qu’elle enquêtait sur une nouvelle épidémie de cyclosporose, avec 72 cas liés à une source non encore identifiée.

Le système de suivi des épidémies de la FDA recense six enquêtes en cours sur la cyclosporose, dont quatre épidémies actives et deux qui ont pris fin mais font toujours l’objet d’une enquête.

Un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré à Reuters que "l’administration Trump a mis en place une réponse solide face à cette épidémie, en collaborant étroitement avec les services de santé des 50 États et en pilotant la réponse de santé publique en identifiant rapidement les sources connues et en fournissant aux Américains les informations dont ils ont besoin pour se protéger".

D’autres marques, restaurants, détaillants ou circuits de distribution impliqués pourraient être identifiés à mesure que l’enquête de la FDA se poursuit, a indiqué le HHS.

Le ministre mexicain de la Santé, David Kershenobich, a toutefois déclaré mardi qu’il n’y avait pour l’instant aucune preuve que la laitue en provenance du Mexique soit à l’origine de cette épidémie.

Les autorités sanitaires américaines enquêtent toujours sur une épidémie touchant cinq États et liée à la laitue iceberg.