Taxes douanières : pourquoi la Normandie sera plus exposée que d’autres régions ?

En France, les exportations vers les États-Unis ont rapporté 48,5 milliards d'euros en 2024. L'annonce de Donald Trump d'appliquer des droits de douane à hauteur de 30 % à partir du 1er août sur les produits importés de l'Union européenne est donc un coup dur pour de nombreuses entreprises françaises et pour l'économie de certaines régions, et notamment la Normandie, comme l'explique Le Parisien .

La région est en effet particulièrement exposée et fragilisée par cette surtaxe douanière. Selon une note de l'Insee publiée le 10 juillet, les exportations en biens vers les États-Unis représentent plus de 2 000 euros par salarié et par an. C'est le cas dans seulement trois régions françaises : la Normandie, le Grand Est et les Pays de la Loire.

Elle est, par contre, le seul territoire de l'Hexagone à avoir les États-Unis comme première destination d'exportation de marchandises. En 2022, la Normandie a exporté près de 11 milliards d'euros de biens, dont plus d'un milliard vers les États-Unis.

Le pays de Donald Trump est particulièrement client de boissons alcoolisées distillées, comme le calvados, qui représentent 22 % des exportations normandes sur le sol américain. Les départements normands de l'Eure et la Seine-Maritime sont aussi en première ligne en raison de leurs activités d'industrie chimique et pharmaceutique.