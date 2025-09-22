Taxe Zucman, dette, dissolution… Bruno Le Maire sort du silence après son départ de Bercy

Sa parole est devenue rare, depuis son départ du gouvernement consécutif à la catastrophique dissolution de 2024. Bruno Le Maire a confié sa tristesse « de ne pas avoir pu mener à terme le rétablissement de nos finances publiques » lorsqu'il était encore ministre de l'Économie, dans une interview publiée par L'Usine nouvelle : « C'est un échec […] Cela reste une blessure profonde pour moi. » Assurant : « Début 2024, nous avions commencé à prendre toutes les décisions nécessaires pour rétablir les comptes publics. Nous avions décidé 30 milliards d'euros d'économie en six mois, soit davantage que ce qui risque d'être prévu pour la totalité du budget 2026. »

Celui qui est devenu conseiller spécial auprès d'ASML, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs, met ainsi en cause la dissolution de juin 2024. « [Elle a] coupé net tous nos efforts. Or le rétablissement des comptes est nécessaire pour retrouver des marges de manœuvre financières, réinvestir dans la production et l'innovation, dans ce qui fera la prospérité de nos enfants. » Selon lui, les actions menées depuis la dissolution constituent un « saccage » : « La baisse des impôts de production a été stoppée, la loi sur la simplification est au point mort, les incertitudes politiques minent la confiance des investisseurs. »