Taux, croissance, chômage : la dissolution a "quasiment flingué" l'économie française, attaque Gabriel Attal

"Tout est parti en live" avec la dissolution décidée par Emmanuel Macron, selon Gabriel Attal, qui s'est gardé de citer directement le président.

Gabriel Attal à Lille, le 5 septembre 2026. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Un taux de la dette à 1,5%, une croissance de presque 2%, et un chômage à seulement 7,5%... L'économie française se portait beaucoup mieux du temps où il était Premier ministre, a estimé mercredi 16 septembre le candidat à l'élection présidentielle, Gabriel Attal.

"Tout est parti en live, entre guillemets, avec cette dissolution qui a contribué à quasiment flinguer l'économie française ", a affirmé le candidat de Renaissance lors d'une intervention au "French Digital Day", un événement consacré aux startup qui se tient à Paris.

Sans citer le chef de l'Etat Emmanuel Macron, qui a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale au soir des élections européennes le 9 juin 2024, Gabriel Attal a regretté cette décision, rappelant certains chiffres du temps où il était à Matignon.

"Grande instabilité"

"Avant, à l'époque où je suis Premier ministre, les taux (d'emprunt de la France), c'était en moyenne entre 1,2% et 1,5%. Aujourd'hui, on est à 4,5%", a souligné le candidat Renaissance qui s'efforce de se démarquer de l'héritage d'Emmanuel Macron.

"Avant la dissolution, on arrivait à tutoyer les 2% de croissance. Aujourd'hui, on est quasiment en croissance nulle", a ajouté l'ancien chef du gouvernement qui a également évoqué le taux de chômage qui était de 7,5% lorsqu'il était à Matignon alors "qu'on se rapproche des 9%" aujourd'hui.

"Malheureusement, la dissolution a entraîné une grande instabilité politique et donc économique", a regretté Gabriel Attal qui a cédé dans la foulée son poste de Premier ministre au LR Michel Barnier.