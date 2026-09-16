Tarte au citron et cornichon, cannelé à la patate douce: l'IA aux fourneaux dans les supérettes japonaises

Les supérettes japonaises ont décidé de franchir une nouvelle étape, en utilisant l'intelligence artificielle pour mettre au point des desserts inédits ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Les supérettes japonaises, réputées pour l'inventivité de leurs produits et leurs mets parfois improbables, ont décidé de franchir une nouvelle étape, en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour mettre au point des desserts inédits.

Lawson, l'un des plus importants exploitants de "konbini" (contraction de l'anglais "convenience store") du Japon, a annoncé mercredi le lancement de trois nouveaux produits alimentaires, dont une tarte au citron aromatisée au cornichon et un petit pain fourré à la pâte de haricot rouge, à la margarine et au yaourt.

"Pour générer des idées sans être contraints par les modes de pensée existants ou les tendances du marché, nous avons utilisé l'IA lors des séances de réflexion, sans nous appuyer sur les chiffres des ventes passées ni sur les données du marché", indique un communiqué de l'entreprise.

Lawson a annoncé le lancement de trois nouveaux produits alimentaires, dont une tarte au citron aromatisée au cornichon ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Les produits ainsi créés seront lancés ce mois-ci à Tokyo et dans une partie du Japon.

La chaîne rivale FamilyMart a indiqué avoir fourni ses données de ventes à l'IA afin de la faire contribuer au développement d'un nouveau dessert: un cannelé dont la pâte contient de la patate douce, nappé de sauce au caramel.

Ce dessert sera mis en vente dans tout le pays la semaine prochaine, a déclaré une porte-parole à l'AFP, ajoutant que l'entreprise souhaitait créer quelque chose de nouveau, tout en ayant de bonnes chances de succès commercial.

Comme pour les produits de Lawson, l'IA a été utilisée principalement pour la réflexion créative, tandis que des spécialistes humains sont restés impliqués dans le développement du produit, assure l'entreprise.

Il ne s'agit pas d'une première chez FamilyMart, qui avait déjà testé en juillet un biscuit-sandwich garni d'une épaisse crème au lait, élaboré grâce à l'IA.

Le produit s'est révélé être un succès, décidant l'entreprise à recourir de nouveau à l'intelligence artificielle pour le développement de produits. Elle prévoit de lancer davantage de ces articles dans les prochains mois, a indiqué la porte-parole.

De nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours, dont celles de dirigeants du secteur, pour appeler à encadrer le développement de l'IA, pour mieux appréhender les risques découlant de ses nouvelles capacités.