Tarragone annule le transfert d’un joueur qui avait insulté la Catalogne
On rigole pas avec ça.
« Je chie sur les morts des Catalans » . Cette phrase a coûté son transfert à José Manuel Calderón . Le Club Gimnàstic de Tarragona, club de troisième division espagnole, avait pourtant annoncé la signature du latéral formé au Bétis ce mardi en début d’après-midi. Quatre heures plus tard, le club catalan indique dans un communiqué avoir « décidé de ne pas officialiser la signature précédemment annoncée de José Manuel Calderón » . Une volte-face express.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
