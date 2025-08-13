 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tarragone annule le transfert d’un joueur qui avait insulté la Catalogne
13/08/2025

On rigole pas avec ça.

« Je chie sur les morts des Catalans » . Cette phrase a coûté son transfert à José Manuel Calderón . Le Club Gimnàstic de Tarragona, club de troisième division espagnole, avait pourtant annoncé la signature du latéral formé au Bétis ce mardi en début d’après-midi. Quatre heures plus tard, le club catalan indique dans un communiqué avoir « décidé de ne pas officialiser la signature précédemment annoncée de José Manuel Calderón » . Une volte-face express.…

