"Tarif agent" : les électriciens et gaziers en grève pour s'opposer à une remise en cause de leur tarif préférentiel de l'énergie

Les grévistes se sont mobilisés dans plusieurs centrales nucléaires, notamment à Flamanville. ( AFP / LOU BENOIST )

Ce mardi 15 septembre, les grévistes se sont mobilisés dans plusieurs centrales nucléaires, notamment au Tricastin, à Flamanville, entraînant de fortes baisses de puissance, comme

Pas touche au "tarif agent". Ce mardi 15 septembre, les électriciens et gaziers ont démarré une grève qu'ils espèrent "très suivie", pour dire leur opposition à une remise en cause de leur tarif préférentiel de l'énergie, un avantage qui fait partie de leur rémunération.

Le gouvernement réfléchit à revoir ce "tarif agent", indiquant avoir reçu "une mise en demeure de la Cour des comptes" de se "mettre en conformité sur la valorisation de cet écart (...) entre ce tarif et la valeur réelle de l'énergie", selon le ministère de l'Energie. Cette question devrait être tranchée dans un arrêté ministériel. La ministre déléguée à l'Energie Maud Bregeon, a indiqué mardi matin sur France 2 qu'elle recevrait mardi après-midi les organisations syndicales, qui prévoient un rassemblement devant Bercy à l'appel d'une intersyndicale (CGT/CFDT/CFE-CGC/FO), point d'orgue de la mobilisation.

"Il n'y aura pas de passage en force", a assuré Maud Bregeon, pour qui il n'est "pas question de remettre en cause le tarif agent" : "la question c'est le niveau de fiscalisation", a-t-elle ajouté, souhaitant "un dialogue" avec les représentants syndicaux pour "régulariser cette situation". Afin de mettre la pression sur le gouvernement, les grévistes se sont mobilisés ce mardi matin dans plusieurs centrales nucléaires, entraînant de fortes baisses de puissance, comme au Tricastin, à Flamanville, Nogent-sur-Seine, Penly, Cattenom, Paluel et Saint-Alban. Les grévistes étaient également mobilisés au barrage hydraulique de Lyon-Villeurbanne pour "défendre" le tarif agent, a indiqué la CGT.

"On ne peut pas laisser baisser notre rémunération comme ça sur un coup de baguette magique"

Cette composante historique du statut des électriciens et gaziers concerne quelque 140.000 salariés du secteur, mais aussi les près de 160.000 retraités des entreprises issues des opérateurs historiques EDF et GDF (dont Engie, Enedis, GRDF, etc.) et d'autres entreprises, dont des distributeurs locaux d'énergie. Dans un rapport publié mi-juillet, la Cour des comptes évalue son coût à "plus de 700 millions d'euros en 2024" pour le groupe EDF. Il affirme que ses bénéficiaires "acquittent désormais moins de 2% des tarifs moyens de l'électricité ou du gaz payés par les consommateurs". Un chiffre contesté par certains syndicalistes, qui évoquent un tarif autour de 10% de celui payé en moyenne les ménages.

Les taux de grève sur de précédentes mobilisations de ce type "dépassaient les 80% de grévistes, (...) je pense que ça sera très suivi", a déclaré Fabrice Coudour, secrétaire général de la FNME-CGT, premier syndicat de la branche, qui souligne que la grille de salaires des industries électriques et gazières (IEG) "débute en dessous du Smic". "On ne peut pas laisser baisser notre rémunération comme ça sur un coup de baguette magique", abonde Dominique Santoni, déléguée fédérale des IEG pour la CFDT. La grève devrait être sans incidence pour les usagers dans l'immédiat, mais le mouvement pourrait se durcir si le gouvernement persiste à vouloir relever la fiscalité de ce tarif agent, ont prévenu certains responsables syndicaux.