Tapisserie de Bayeux: le British Museum va proposer une visite en audiodescription

La tapisserie de Bayeux au British Museum àLondres le 7 septembre 2026 ( AFP / Adrian DENNIS )

Le British Museum va proposer une visite guidée en audiodescription de l'exposition de la Tapisserie de Bayeux, après une menace d'action en justice de la part d'un visiteur malvoyant s'estimant victime de discrimination.

Yusuf Ali Osman, un habitant de la banlieue de Londres, a saisi un cabinet d'avocat pour contester l'absence d'un tel service, jugeant que le célèbre musée londonien enfreignait la loi sur l'égalité (Equality Act), ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Le British Museum a annoncé mercredi la mise en place d'une visite guidée en audiodescription. Dans ces visites, le guide ne se contente pas de commenter l'histoire ou le contexte de l'oeuvre, mais la décrit de manière très précise.

"Le musée s'engage à rendre l'exposition consacrée à la Tapisserie de Bayeux aussi accessible que possible", a dit un porte-parole dans un communiqué.

"Les dispositifs prévus comprennent notamment (...) des visites dédiées organisées pendant toute la durée de l'exposition, dont une visite en audiodescription en présentiel. Nous étudions également la possibilité d'inclure une visite en audiodescription dans l'audioguide de l'exposition", a ajouté ce porte-parole.

Le British Museum avait initialement justifié l'absence de visites guidées par les contraintes de conservation de l'œuvre d'art prêtée par la France.

La célèbre broderie de 70 mètres du XIe siècle, qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, est soumise à une limitation stricte de son exposition à la lumière, réduisant ainsi la jauge de visiteurs.

Selon les médias britanniques, le plaignant réclame des dommages et intérêts, une reconnaissance officielle des discriminations subies ainsi qu'une formation de sensibilisation au handicap pour le personnel de l'établissement.

L'exposition de la Tapisserie de Bayeux, qui a ouvert le 10 septembre, suscite un engouement exceptionnel. Elle affiche complet jusqu'au 31 décembre mais de nouveaux billets doivent être mis en vente le 21 octobre.

Jusqu'à un million de personnes sont attendues pour cette exposition qui doit se terminer le 11 juillet 2027. La Tapisserie reprendra ensuite le chemin de Bayeux, en Normandie.