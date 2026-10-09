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Taïwan-Un immense drapeau survole Taipei pour la fête nationale malgré les pressions de Pékin
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 11:19

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Largement interdit d'affichage à l'échelle internationale en raison des objections de la Chine, un immense drapeau taïwanais, suspendu dans le ciel de Taipei sous un hélicoptère Chinook CH-47SD de fabrication américaine, est devenu depuis quelques années l'image marquante de la fête nationale de l'île.

Depuis 2019, afin de renforcer la cohésion face à la pression croissante de Pékin, l'armée taïwanaise fait en effet flotter chaque année ce drapeau, de 12 mètres sur 18, au-dessus du bureau présidentiel, pendant que résonne l'hymne national lors de la célébration de la fête nationale du 10 octobre.

La Chine revendique Taïwan, île gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son territoire, bien que Taipei rejette cette revendication de souveraineté.

Pour Lin Chang-cheng, un pilote de 40 ans participant aux répétitions de l'événement, ce drapeau représente un "symbole concret de souveraineté nationale".

"Quand je vois le drapeau taïwanais, j'ai le sentiment qu'il représente la liberté, la démocratie et la liberté d’expression", dit de son côté Hsiao Shao-chun, 44 ans, qui assistait aux répétitions dans la banlieue de Taipei.

Le Bureau chinois des affaires taïwanaises n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant les célébrations de la fête nationale de Taïwan.

Le président de la république de Chine Lai Ching-te prononcera samedi en milieu de matinée un discours dans lequel il présentera les orientations de sa politique et abordera les relations avec la Chine.

(Reportage'Ann Wang, Yi-Chin Lee et Fabian Hamacher, avec la contribution de Ben Blanchard et Yimou Lee, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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