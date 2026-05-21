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Taïwan réaffirme que le président Lai Ching-te serait ravi de s'entretenir avec Trump
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 09:35

Taïwan a répété jeudi que le président du pays, Lai Ching-te, serait ravi de s'entretenir avec le président américain Donald Trump, ce qui constituerait un échange sans précédent entre le dirigeant de la première économie mondiale et l'île revendiquée par la Chine.

Cette dernière réagissait aux propos de Donald Trump, qui a une nouvelle fois déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait avec le président taïwanais.

A ce stade, aucune date n'a été fixée pour un tel entretien, qui est susceptible de tendre les relations entre les Etats-Unis et la Chine, Pékin considérant Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire.

Une discussion entre Donald Trump et Lai Ching-te constituerait une avancée diplomatique majeure, aucune conversation directe entre un président américain et un président taïwanais n'ayant eu lieu depuis que Washington a transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979.

(Ben Blanchard et Yimou Lee, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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