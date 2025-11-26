Taïwan prévoit $40 mds de dépenses de défense supplémentaires

par Yimou Lee et Ben Blanchard

Taiwan va mettre en place un budget de défense supplémentaire de 40 milliards de dollars (34,5 milliards d'euros) afin de réaffirmer sa détermination à se défendre face à la menace croissante que pose la Chine, a déclaré mercredi le président Lai Ching-te.

Pékin considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme une partie intégrante de son territoire malgré les vives objections du gouvernement de Taipei.

La Chine a intensifié ces dernières années ses manoeuvres militaires près de Taïwan et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

Lai Ching-te a exprimé en août son intention de porter les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut (PIB) de Taïwan d'ici à 2030.

Lai Ching-te a déclaré lors d'une conférence de presse que l'histoire avait prouvé que les tentatives de compromis face à une agression n'aboutissaient qu'à "l'asservissement".

"Il n'y a pas de place pour le compromis en matière de sécurité nationale", a-t-il déclaré. "La souveraineté nationale et les valeurs fondamentales de la liberté et de la démocratie sont le fondement même de notre nation."

Selon les chiffres du gouvernement taïwanais, en 2026 les dépenses de défense atteindront 949,5 milliards de dollars taïwanais (26,1 milliards d'euros), soit 3,32% du PIB, franchissant ainsi le seuil des 3% pour la première fois depuis 2009.

Via son bureau des Affaires taïwanaises, la Chine a déclaré que Taïwan permettait à des "forces extérieures" de dicter ses décisions.

"Ils gaspillent des fonds qui pourraient être utilisés pour améliorer les conditions de vie de la population et développer l'économie en achetant des armes et en s'attirant les faveurs de puissances extérieures", a déclaré le porte-parole du bureau des Affaires taïwanaises, Peng Qingen.

"Cela ne fera que mener Taïwan au désastre."

(Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)