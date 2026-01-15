Taïwan-Nouveaux contrats d'armement en préparation avec les États-Unis

Le vice-ministre taïwanais de la Défense a déclaré jeudi que d'autres contrats d'armement étaient en préparation avec les États-Unis, un mois après la vente d'armes record de 11 milliards de dollars (9,48 milliards d'euros) de Washington à l'île gouvernée démocratiquement et menacée d'invasion par la Chine.

Le vice-ministre de la Défense, Hsu Szu-chien, a déclaré aux journalistes que quatre lots d'armes supplémentaires destinés à Taïwan devaient encore être notifiés officiellement au Congrès américain, qui gère l'approbation de ce type de ventes.

"Ne me demandez pas de quels quatre il s'agit, je ne peux pas le dire, mais quatre cas doivent encore être notifiés au Congrès", a déclaré Hsu Szu-chien, ajoutant qu'il ne pouvait pas en dire plus pour des raisons juridiques.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré que le département ne confirmait ni ne commentait les projets de vente d'armes avant qu'ils ne soient officiellement notifiés au Congrès.

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds et fournisseur d'armes de Taïwan malgré l'absence de liens diplomatiques formels entre Washington et Taipei.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire, a organisé des exercices militaires autour de l'île à la fin du mois de décembre, après l'annonce de l'accord de 11 milliards de dollars conclu entre les États-Unis et Taïwan.

Le ministre taïwanais de la Défense Wellington Koo tiendra au Parlement du pays une séance d'information confidentielle lundi pour donner plus de détails à ses membres, a déclaré Hsu Szu-chien.

"Ce n'est pas que nous ne soyons pas disposés à donner des explications - donnez-nous l'occasion d'expliquer, une occasion légale", a-t-il ajouté.

L'administration du président américain Donald Trump a fortement soutenu les plans de Taïwan visant à augmenter les dépenses militaires.

Hsu Szu-chien a déclaré que Taïwan devait dépenser davantage compte tenu de la menace. "Tout le monde sait que la menace à laquelle nous sommes confrontés ne cesse de croître", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Ben Blanchard, Jeanny Kao et Michael Martina ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)