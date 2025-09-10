Taïwan, mer de Chine... : il est "vain" de vouloir "endiguer" Chine, explique le ministre de la Défense chinois à son homologue américain

Pékin et Washington doivent "respecter les intérêts fondamentaux de chacun", a expliqué le ministre.

Dong Jun à Qingdao, en Chine, le 26 juin 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine et les États-Unis doivent établir des "relations militaires égalitaires, respectueuses", a estimé mercredi 10 septembre le ministre chinois de la Défense, lors d'un entretien avec son homologue américain, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV . "Endiguer, dissuader ou s'ingérer" dans les affaires de la Chine "serait vain", a-t-il insisté.

"Toute tentative ou ingérence visant à utiliser la force pour soutenir l'indépendance ou à utiliser Taïwan pour endiguer la Chine sera contrecarrée ", a déclaré Dong Jun au secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth lors d'un appel vidéo. "Nous devons (...) établir des relations militaires égalitaires, respectueuses, pacifiques, stables et positives. Nous devons respecter les intérêts fondamentaux de chacun", a ajouté Dong Jun, a aussi rapporté CCTV .

"Incitation au chaos"

Les deux rivaux stratégiques ont également discuté des questions épineuses de Taïwan et de la mer de Chine méridionale, selon CCTV . La Chine, qui considère Taïwan comme partie intégrante du territoire chinois, n'exclut pas le recours à la force pour s'en emparer, alors que les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes de cette île démocratique et se sont engagés à la défendre.

En mer de Chine méridionale, Dong Jun a déclaré que Pékin "s'opposait fermement aux violations et aux provocations de certains pays et à l'incitation délibérée au chaos par des pays extérieurs à la région", a continué CCTV.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale , malgré les revendications concurrentes de pays voisins. La marine américaine envoie régulièrement des navires pour faire valoir "la liberté de navigation" dans la région, ce qui irrite Pékin.