Taïwan : la Chine "fermement opposée" à tout échange officiel entre l'île et les Etats-Unis

Le nouveau président de Taïwan Lai Ching-te à Taipei le 13 janvier 2024. ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

Après sa victoire éléctorale, le nouveau président de Taïwan, le souverainiste Lai Ching-te, a reçu une délégation américaine, ce qui a fait vivement réagir Pékin. Ce lundi 15 janvier, la Chine s'est déclarée "fermement opposée" à tout échange officiel entre les Etats-Unis et l'île.

"La Chine s'est toujours fermement opposée à toute forme d'échanges officiels entre les Etats-Unis et Taïwan, et a résolument rejeté toute interférence des Etats-Unis dans les affaires de Taïwan, de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, lors d'une conférence de presse. La Chine considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire et vise une réunification, par la force si nécessaire. Pékin n’entretient pas de relations diplomatiques avec les pays qui reconnaissent formellement Taïwan comme un Etat indépendant.

L'élection, "une affaire locale relative à la Chine"

Washington a présenté la délégation envoyée à Taipei comme non officielle et faisant partie du protocole normal. Cette délégation est composée de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale Stephen Hadley, de l'ex-secrétaire d'Etat adjoint James Steinberg et de la présidente de l'Institut américain à Taïwan Laura Rosenberger.

"Nous exhortons les États-Unis à reconnaître l'extrême complexité et la sensibilité de la question de Taïwan, à respecter sincèrement le principe d'une seule Chine (...) et à réaffirmer les déclarations précédentes des dirigeants américains selon lesquelles ils ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan", a déclaré Mao Ning. Washington devrait "respecter ses engagements concernant Taïwan, ne pas chercher à utiliser la question de Taïwan comme un outil pour contenir la Chine (...) et ne pas envoyer de signaux trompeurs aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan", a-t-elle ajouté.

Les électeurs de Taïwan ont offert samedi à Lai Ching-te, le dirigeant pro-indépendance du Parti démocrate progressiste au pouvoir, une victoire électorale confortable. La porte-parole a estimé ce lundi que le scrutin était "une affaire locale relative à la Chine".