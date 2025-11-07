information fournie par Boursorama avec AFP • 07/11/2025 à 13:34

Taiwan: exportations record grâce à la demande croissante de puces et de technologies d'IA

( AFP / I-HWA CHENG )

Les exportations de Taïwan ont atteint un niveau record en octobre, stimulées par une demande croissante pour les technologies d'intelligence artificielle, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

Les exportations ont bondi de 49,7% sur un an, à 61,80 milliards de dollars, selon le ministère des Finances de Taïwan.

Les États-Unis sont le principal marché, avec 34,2% des exportations.

Les commandes ont atteint un record de 70,2 milliards de dollars en septembre, selon le gouvernement.

Grâce à son géant mondial du secteur TSMC, Taïwan domine la fabrication mondiale de semi-conducteurs, qui alimentent l'IA, un secteur qui draine des centaines de milliards de dollars d'investissements. Nvidia et Apple figurent parmi les principaux clients de TSMC.

"Avec les opportunités commerciales dans l'intelligence artificielle en plein essor, ainsi qu'une hausse des commandes pour de nouveaux produits électroniques grand public, l'élan des expéditions de produits technologiques est devenu de plus en plus fort", a déclaré le ministre des Finances taïwanais dans un communiqué.