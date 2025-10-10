 Aller au contenu principal
Taïwan dévoile un système de défense aérienne "T-Dome" pour contrer la menace chinoise
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 10:45

Taïwan construira un nouveau système de défense aérienne à plusieurs couches baptisé "T-Dome", afin de se protéger contre les menaces extérieures et augmentera ses dépenses militaires, a déclaré vendredi son président Lai Ching-te, appelant la Chine à renoncer à l’usage de la force pour s’emparer de l’île.

Pékin considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme une partie intégrante de son territoire malgré les vives objections du gouvernement de Taipei.

La Chine a intensifié ces dernières années ses manoeuvres militaires près de Taïwan et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.

Dans son discours prononcé vendredi à l’occasion de la fête nationale, le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré que Taïwan était déterminé à accroître ses dépenses militaires et qu’un budget spécial serait proposé d’ici la fin de l’année.

"L’augmentation des dépenses militaires a un objectif clair: elle est nécessaire pour faire face aux menaces ennemies et constitue un moteur pour le développement de notre industrie de défense", a-t-il dit.

Lai Ching-te a indiqué que Taïwan allait accélérer la construction du "T-Dome" et mettre en place un système de défense aérienne rigoureux.

Il a ajouté que la Chine devait renoncer à l’usage de la force ou à toute forme de coercition pour modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan, et que Taïwan continuerait à œuvrer pour la paix et la stabilité.

En réponse au discours du président taïwanais, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que "chercher à obtenir l’indépendance par la force" ne ferait qu'entraîner Taïwan dans un conflit.

Un responsable de l’administration du président américain Donald Trump a déclaré que Washington saluait l’engagement de Lai Ching-te à augmenter les dépenses de défense ainsi que ses déclarations en faveur de la paix et de la stabilité.

Les systèmes de défense aérienne actuellement en service à Taïwan reposent principalement sur les missiles Patriot fabriqués aux États-Unis et les missiles Sky Bow développés localement.

(Rédigé par Yimou Lee et Ben Blanchard, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

