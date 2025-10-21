Taïwan: des exportations record en septembre propulsées par la demande en puces pour l'IA

Taïwan a vu ses exportations atteindre un record en septembre, propulsées par la demande croissante en puces pour l'intelligence artificielle (IA), selon des données gouvernementales.

Le port de Keelung, à Taiwan, en août 2025 (illustration) ( AFP / I-HWA CHENG )

L'industrie taïwanaise est à la pointe en la matière grâce à son fleuron TSMC, un des principaux fabricants mondiaux de puces.

Les exportations de l'île ont bondi de 30,5% sur un an à 70,2 milliard de dollars, a annoncé le ministre des Affaires économiques, dans un communiqué.

Un responsable du ministère a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait d'un record mensuel. Le dernier datait de décembre 2021 avec 67,9 milliard de dollars enregistrés.

Les produits électroniques, tout comme ceux destinés à la communication et à l'information, incluant les puces, ont dominé les envois le mois dernier a précisé le ministère, en liant cette forte demande à l'IA.

"Le monde est actuellement engagé dans une course aux armements en matière d'IA, et les entreprises... rivalisent non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur celui des stocks", a déclaré à l'AFP Wu Meng-tao, de l'Institut de recherche économique de Taïwan.

Les exportations taïwanaises vers les États-Unis ont bondi de 40,2% par rapport à l'année précédente à 25,3 milliards de dollars, tandis que les expéditions vers les pays d'Asie du Sud-Est ont bondi de 57,5% à 14,7 milliards de dollars, selon les données.

Vers la Chine et Hong Kong, elles ont progressé de 11,6%, pour atteindre 12,2 milliards de dollars.

Taïwan produit plus de la moitié des semi-conducteurs mondiaux et la quasi-totalité des puces haut de gamme.

Une situation qui a placé l'île dans le collimateur du président américain Donald Trump qui a ainsi menacé d'imposer de lourds droits de douane sur les puces électroniques, pourtant essentielles à l'économie mondiale.

TSMC, l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs, fabrique à Taïwan ses produits les plus avancés, utilisés aussi bien par Apple que par les équipements d'intelligence artificielle de pointe.

Il a annoncé la semaine dernière un bénéfice net record pour le troisième trimestre grâce à une demande croissante de puces.