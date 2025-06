Taïwan ajoute les chinois Huawei et Smic à une liste noire des exportations

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Taïwan a placé le géant chinois de la tech Huawei et son compatriote du secteur des puces, Smic, sur une liste noire en matière d'exportations, restreignant davantage l'accès de Pékin aux technologies de pointe.

"Sur la base de la prévention de la prolifération des armes et d'autres considérations relatives à la sécurité nationale, un total de 601 entités (...) ont été ajoutées à la liste (...) dont des entreprises chinoises" comme Huawei et Semiconductor Manufacturing International Corp (Smic), a indiqué le ministère taïwanais des Affaires économiques dans un communiqué publié dimanche.

Les sièges des autres organisations figurant sur cette "liste des entités stratégiques dans le secteur des marchandises high-tech" se trouvent en Russie, au Pakistan, en Iran ou encore en Birmanie, ajoute la même source.

Les entreprises de l'archipel qui souhaitent vendre leurs produits high-tech à Huawei et Smic ou à toute autre entreprise listée devront solliciter une autorisation auprès du gouvernement de Taïwan, territoire qui produit plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète, et notamment toutes les puces les plus sophistiquées.

La mesure porte un nouveau coup aux entreprises chinoises de la tech. Les Etats-Unis ont renforcé ces dernières années leurs efforts pour limiter les exportations de puces dernier cri vers la Chine, craignant qu'elles ne servent à l'armée chinoise et soucieux de conserver la domination américaine dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Les Etats-Unis ont aussi dévoilé en mai des directives qui mettent en garde les entreprises contre l'utilisation de semi-conducteurs d'IA chinois, et en particulier les puces Ascend de Huawei, menaçant de "sanctions pénales et administratives importantes, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement".

La Chine accuse régulièrement les Etats-Unis de vouloir contenir à dessein l'essor de ses entreprises dans les technologies afin de conserver sa suprématie dans le secteur.